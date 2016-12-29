Сибирь — край суровый, зима у нас длится не три, а все шесть месяцев в году. А потому одно из любимых развлечений сибиряков – игра в снежки.
Она развивает:
- ловкость: надо попасть в противника и уклониться от встречных снарядов;
- целеустремленность: чтобы добежать до противника, надо преодолеть немало глубоких и высоких сугробов;
- сообразительность: надо вовремя понять, в кого можно залепить снежком, а в кого лучше не стоит.
Недаром лучшие воины получаются именно из сибиряков. Ведь благодаря развитым с детства навыкам именно здесь живут самые смелые, самые меткие, самые ловкие, самые, быстрые и самые сообразительные. А вот попадаете ли вы в число самых-самых, узнать поможет наша новая новогодняя игра "Барнаул – Петушки". При чем тут Петушки? Ну, так хозяином наступающего года является эта боевая птица. К тому же петухи — одни из главных персонажей нашей игры.
Правила очень просты: вы играете в снежки. Цель определяете сами. В этом вам поможет ваша природная скромность, чувство прекрасного, чутье и знание законов. А также наши подсказки, если цель выбрана неверно.
Обратите внимание, что диалоговое окно можно убрать, кликнув на него мышкой.
Желаем удачи и веселого Нового года!
Комментарии
даже ничего не добавить. все уже есть в заголовке)))
Залипаешь Круто!
Шикарный заголовок, амик! В меру игривый и в самую точку!
Самая интересная "Голубой дом", самая простая "Под шпилем".
Кароче Жопу к стенке. И если мыло упало то не нагибайтесь. Одни Петухи в Голубом доме.