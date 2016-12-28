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Подросток и двое взрослых погибли при пожаре в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийной работы электропроводки

Фото: gorodberdsk.ru

Жизни подростка и двоих взрослых унес пожар, случившийся утром 28 декабря в селе Черемушкино Залесовского  района Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Во время тушения в доме были обнаружены тела 39-летней женщины, ее 58-летнего отца и 17-летнего сына. По данному факту проводится доследственная проверка.

Согласно предварительной информации, пожар возник из-за аварийной работы электропроводки. Уточняется, что возгорание заметила жительница соседнего дома, которая пыталась спасти людей, однако пламя распространилось мгновенно.

Обстоятельства трагедии выясняются. Назначены экспертизы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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