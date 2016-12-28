Среда, 28 Декабрь, 16:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,57
Brent
$ 53
-4°
Обь
68см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныНовый год – 2017 Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

СМИ: РУСАДА признала существование допинг-системы в России

, ИА "Амител"
Исполняющий обязанности главы РУСАДА заявила, что "это был институционный сговор"

Фото: newspile.ru

И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New Yourk Times.

По словам Анцелиович, это был "институциональный сговор". При этом она не уточнила, о каком промежутке времени идет речь. Она отметила, что представители высшего руководства России не имеют к этому отношения.

Кроме этого, газета приводит слова главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. Он с позиции экс-министра спорта и президента Олимпийского комитета отмечает, что было совершено много ошибок. Также он призвал найти причины, по которым молодые спортсмены соглашаются на допинг и принимают его, добавляет РБК.

В мае 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в ходе интервью этому зарубежному изданию обвинил некоторых российских победителей сочинской Олимпиады в употреблении запрещенных препаратов, а в июне снялся в фильме телекомпании ARD о допинге в стране. Его признания, добавляет издание, легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемого канадским юристом Ричардом Маклареном.

Напомним, в ноябре прошлого года независимая комиссия WADA обвинила РФ в многочисленных нарушениях правил. Деятельность Московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме этого, вынесли решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

28.12.2016 14:44
ckfdf

Пример Родченкова заразителен? Дама готовит себе почву для монетизации антироссийских заявлений? А если серьёзно, надоело это ханжество. Любой взрослый здравомыслящий человек понимает что весь спорт высших достижений уже много десятилетий держится исключительно на медикаментах, а дальше идёт игра: это можно-это нельзя, это видим-это не видим. Ну а по поводу Родченкова, давно пора возродить подразделения в спецслужбах, которые в советское время помогали господу карать отступников. Глядишь, и поменьше будет подонков, зарабатывающих на жизнь путём продажи интересов родины.

2  0
28.12.2016 14:46
- гость -

Кроме этого, вынесли решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

то есть анаболики и стимуляторы без рецепта выдавали

0  0
28.12.2016 14:51
PS

Это как в анекдоте про интуицию ковбоя- " Ну вот теперь нам и п...ц"! Знало руководство, не знало уже не имеет никакого значимого значения... Главное сейчас бюджетные деньги из спорта изъять и направить на МАССОВЫЙ и Детский СПОРТ! А этих "профи" - к станку!

0  0
28.12.2016 14:53
- гость -

А как же у нас все чисто, баночки вскрыть невозможно, Мутко в вице-премьеры, макларен чмо и все врет?

0  0
28.12.2016 14:55
- гость -

28.12.2016 14:51 PS Между прочим профи должны быть и у станка.Может даже в первую очередь!

0  0
28.12.2016 15:01
PS

28.12.2016 14:55 - гость -

Согласен! Но и этих "профи" тоже можно обучить - силы много пусть грузчиками работают, если кушать хотят. Это им не в Ниццу за шампанским на премиальные ездить!

0  0
28.12.2016 15:02
- гость -

Пример Родченкова заразителен? Дама готовит себе почву для монетизации антироссийских заявлений? - Таки да.

0  0
28.12.2016 15:12
ужэ Э

Да у них там у самих то астматики типо, то ещё под кого то болеют, какой препарат нужен для вида спорта, таким хроническим заболеванием и "болеют" чтобы "лекарства" законно получать и не наказывали

0  0
28.12.2016 15:20
Кот.Без сапог.

И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране.

Пока у нас такие чиновники, наши противники могут спать спокойно.

0  0
28.12.2016 15:25
- гость -

Рекомендую.

Сергей Савельев. Допинг. Почему западные спортсмены не попадаются.

0  0
28.12.2016 15:34
гость

на товар российский очень низкий спрос, всюду мы отстали, кроме папирос (С. Слепаков)

0  0
28.12.2016 15:39
CALIBR

ckfdf зарегистрированный 28 декабря 2016 г. 14:44 Пример Родченкова заразителен? Дама готовит себе почву для монетизации антироссийских заявлений? +++++++++++++++ Не переживай,слова чиновницы отрепетированы сверху - она сдала мифических персонажей,но не указала пальцем в сторону правительства. * надо же вас ,упёртых,медленно к мысли подводить,чтобы не было взрыва мозга.

0  0
28.12.2016 15:40
-гость-

ckfdf 14:44 ты бы лучше ратовал за создание экономики, образования и медицины, как в штатах, а не протухший СССР

0  0
28.12.2016 15:41
- гость -

Это радостная весть для людей типа Калибра.

0  0
28.12.2016 15:43
- гость -

CALIBR зарегистрированный 28 декабря 2016 г. 15:39

Чудо в перьях, ты думаешь, что в России минспорта собирал спортсменов и тренеров и заставлял их употреблять допинг?

0  0
28.12.2016 15:49
Паша

Глядишь, и поменьше будет подонков, зарабатывающих на жизнь путём продажи интересов родины.

Интересное мнение: превращение спортсменов в торчков для поцреотов уже стало интересами родины. Сами себя позорите((((

0  0
28.12.2016 15:50
- гость -

Паша, а украинские спортсмены употребляют допинг?

0  0
28.12.2016 15:53
- гость -

Паша 28 декабря 2016 г. 15:49 Ничиво ты непанимаиш - это ведь пристиж на мировой орене, без пристижу сейчас никуда

0  0
28.12.2016 15:54
CALIBR

- гость - 28 декабря 2016 г. 15:41 Это радостная весть для людей типа Калибра. +++++++++++++++ Понимаю,что ложь для тебя святее правды,поэтому - no comment

0  0
28.12.2016 15:54
- гость -

- гость - 28 декабря 2016 г. 15:50 И всамам та дели, а что там у хохлов? У хахлов то фсё ешо хужее!

0  0
28.12.2016 15:55
- гость -

Мне пофиг, что употребляют зарубежные спортсмены, пусть они хоть дерьмо едят, но их обличать надо в этом а не уподоблятся.

А соревнования, где есть подозрения что противники употребляют дерьмо всякое - бойкотировать.

0  0
28.12.2016 15:56
Паша

15-55, мой

0  0
28.12.2016 16:00
- гость -

- гость - 28 декабря 2016 г. 15:55 Наша Великая Страна хочит и на ёлку залесть и попу не поцарапать - это касаемо пристижу, сейчас все мы сплотившизь в единам патриотическом экстази должны прокричать всиму миру "Вам можно, а пачиму нам низя?"

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
15:50
КамАЗ въехал в автобус в Барнауле. Фото 0
15:36
Бийчанин украл с карты тещи 80 тысяч рублей, чтобы погасить кредит 1
15:24
Полицейские изъяли 1,5 килограмма марихуаны у жителя Алтайского края 3
15:17
17-летнего подростка задержали в Москве по подозрению в убийстве брата 0
15:06
Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь и на каникулах в Барнауле? 0
14:52
Медведи на велосипедах проедут по барнаульским улицам 29 декабря 5
14:34
СМИ: РУСАДА признала существование допинг-системы в России 22
14:22
Иномарка сбила женщину на улице Воровского в Барнауле. Фото 2
14:13
Подросток и двое взрослых погибли при пожаре в Алтайском крае 0
14:07
Торговые центры в Алтайском крае проверят после обрушения в "Ашане" 0
13:49
Как и где пополнить баланс транспортной карты в банкомате "Сбербанка"? 9
13:36
Трамвай протаранил легковушку на перекрестке в Барнауле. Фото 7
13:29
Как приготовить главное блюдо для праздничного стола за 45 минут? 4
13:24
Спасатели нашли еще три тела погибших при падении Ту-154 0
13:13
Самолет посадили в Шереметьево из-за попытки пассажирки покончить с собой 1
13:04
Юная девушка в Москве пролетела семь этажей в мусоропроводе и выжила 7
12:50
СМИ сообщили о санкциях США против РФ из-за "вмешательства в выборы" 17
12:36
Барнаулец сообщил о новом обрушении в ТРЦ "Галактика" 17
12:24
Электрички в Алтайском крае меняют расписание в новогодние дни 0
12:13
Новогодние церемонии проводят в ЗАГСе для барнаульских молодоженов. Фото 1
12:04
Что россияне обсуждали в 2016 году? 1
11:51
Величайшая принцесса Голливуда: чем запомнилась в кино Кэрри Фишер? 1
11:36
Десятилетнего мальчика убили в Москве – СК 4
11:23
Соседи сообщили, что Божена Рынска покинула свою квартиру в Москве 11
11:15
Легковушка слетела в кювет на трассе Барнаул – Новосибирск. Фото 1
11:03
Приходится ли барнаульцам экономить на проведении Нового года? Видеоопрос 2
10:51
Новым гендиректором "Уралвагонзавода" станет Александр Потапов – СМИ 0
10:34
Барнаулец прокатил сына на санках с помощью игрушечного джипа. Видео 12
10:26
Полиция и бойцы СОБРа задержали в Рубцовске организатора наркопритона 0
10:14
Основанный доктором Лизой фонд "Справедливая помощь" продолжит работу 0
10:02
Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году? 6
10:00
"Бьютимарафон" от команды экспертов: как меняются девушки Барнаула 6
09:57
Транспорт в Барнауле с 1 января будет ходить по выходному расписанию 0
09:36
60-метровый обломок нашли на месте крушения Ту-154 в Черном море 36
09:28
Полиция начала проверку после столкновения маршрутки со столбом в Барнауле 13
09:13
Следователи не стали обнародовать видео крушения Ту-154 Минобороны РФ 0
09:03
Как и когда пополнить транспортную карту на январь в Барнауле? 11
08:59
Барнаульцев утром 28 декабря ждут семибалльные пробки 2
08:43
СМИ опубликовали последние слова пилота разбившегося Ту-154 27
08:30
Елена Летучая рассказала, на чем можно будет заработать в следующем году 9
08:21
Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Керри Фишер 1
08:04
Новый год на Байкале: незабываемое путешествие на удивительное озеро 2
07:50
Как чистят от снега лестницу на ВДНХ в Барнауле. Видео 16
07:28
Журналисты Алтайского края вновь решили сменить профессию 4
07:22
Дед Мороз и Санта-Клаус: кто любимей, кто родней? 32
07:14
Барнаул в плену инея: столица Алтайского края в ожидании Нового года 0
07:03
Ваш гороскоп на 2017 год: версия Amic.ru 23
06:44
Первый пошёл: к выборам президента 2018 года начали "стягиваться" кандидаты 12
06:34
Самые надоевшие новогодние подарки. Мужской и женский взгляд 46
06:26
Коттедж из кедра с каминным залом продают в Барнауле за 25 млн руб. Фото 24
06:01
Суд приступает к рассмотрению дела бывшего замгубернатора Юрия Денисова 2
05:11
Милашки с пузырями: великолепное сочетание девушек с жвачками. Фото 1
04:08
Потепление со снегом и метелями ждет Алтайский край 28 декабря 0
02:07
Disney показала, как строится грандиозный парк "Аватар" 1
01:02
Возмущенная Тимошенко сравнила украинцев с папуасами 5
00:01
Найден очевидец, заснявший взлет и падение Ту-154 в Черное море 9

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.