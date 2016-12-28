Фото: newspile.ru
И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New Yourk Times.
По словам Анцелиович, это был "институциональный сговор". При этом она не уточнила, о каком промежутке времени идет речь. Она отметила, что представители высшего руководства России не имеют к этому отношения.
Кроме этого, газета приводит слова главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. Он с позиции экс-министра спорта и президента Олимпийского комитета отмечает, что было совершено много ошибок. Также он призвал найти причины, по которым молодые спортсмены соглашаются на допинг и принимают его, добавляет РБК.
В мае 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в ходе интервью этому зарубежному изданию обвинил некоторых российских победителей сочинской Олимпиады в употреблении запрещенных препаратов, а в июне снялся в фильме телекомпании ARD о допинге в стране. Его признания, добавляет издание, легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемого канадским юристом Ричардом Маклареном.
Напомним, в ноябре прошлого года независимая комиссия WADA обвинила РФ в многочисленных нарушениях правил. Деятельность Московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме этого, вынесли решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
Комментарии
Пример Родченкова заразителен? Дама готовит себе почву для монетизации антироссийских заявлений? А если серьёзно, надоело это ханжество. Любой взрослый здравомыслящий человек понимает что весь спорт высших достижений уже много десятилетий держится исключительно на медикаментах, а дальше идёт игра: это можно-это нельзя, это видим-это не видим. Ну а по поводу Родченкова, давно пора возродить подразделения в спецслужбах, которые в советское время помогали господу карать отступников. Глядишь, и поменьше будет подонков, зарабатывающих на жизнь путём продажи интересов родины.
Кроме этого, вынесли решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
то есть анаболики и стимуляторы без рецепта выдавали
Это как в анекдоте про интуицию ковбоя- " Ну вот теперь нам и п...ц"! Знало руководство, не знало уже не имеет никакого значимого значения... Главное сейчас бюджетные деньги из спорта изъять и направить на МАССОВЫЙ и Детский СПОРТ! А этих "профи" - к станку!
А как же у нас все чисто, баночки вскрыть невозможно, Мутко в вице-премьеры, макларен чмо и все врет?
28.12.2016 14:51 PS Между прочим профи должны быть и у станка.Может даже в первую очередь!
28.12.2016 14:55 - гость -
Согласен! Но и этих "профи" тоже можно обучить - силы много пусть грузчиками работают, если кушать хотят. Это им не в Ниццу за шампанским на премиальные ездить!
Пример Родченкова заразителен? Дама готовит себе почву для монетизации антироссийских заявлений? - Таки да.
Да у них там у самих то астматики типо, то ещё под кого то болеют, какой препарат нужен для вида спорта, таким хроническим заболеванием и "болеют" чтобы "лекарства" законно получать и не наказывали
И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране.
Пока у нас такие чиновники, наши противники могут спать спокойно.
Рекомендую.
Сергей Савельев. Допинг. Почему западные спортсмены не попадаются.
на товар российский очень низкий спрос, всюду мы отстали, кроме папирос (С. Слепаков)
ckfdf зарегистрированный 28 декабря 2016 г. 14:44 Пример Родченкова заразителен? Дама готовит себе почву для монетизации антироссийских заявлений? +++++++++++++++ Не переживай,слова чиновницы отрепетированы сверху - она сдала мифических персонажей,но не указала пальцем в сторону правительства. * надо же вас ,упёртых,медленно к мысли подводить,чтобы не было взрыва мозга.
ckfdf 14:44 ты бы лучше ратовал за создание экономики, образования и медицины, как в штатах, а не протухший СССР
Это радостная весть для людей типа Калибра.
CALIBR зарегистрированный 28 декабря 2016 г. 15:39
Чудо в перьях, ты думаешь, что в России минспорта собирал спортсменов и тренеров и заставлял их употреблять допинг?
Глядишь, и поменьше будет подонков, зарабатывающих на жизнь путём продажи интересов родины.
Интересное мнение: превращение спортсменов в торчков для поцреотов уже стало интересами родины. Сами себя позорите((((
Паша, а украинские спортсмены употребляют допинг?
Паша 28 декабря 2016 г. 15:49 Ничиво ты непанимаиш - это ведь пристиж на мировой орене, без пристижу сейчас никуда
- гость - 28 декабря 2016 г. 15:41 Это радостная весть для людей типа Калибра. +++++++++++++++ Понимаю,что ложь для тебя святее правды,поэтому - no comment
- гость - 28 декабря 2016 г. 15:50 И всамам та дели, а что там у хохлов? У хахлов то фсё ешо хужее!
Мне пофиг, что употребляют зарубежные спортсмены, пусть они хоть дерьмо едят, но их обличать надо в этом а не уподоблятся.
А соревнования, где есть подозрения что противники употребляют дерьмо всякое - бойкотировать.
15-55, мой
- гость - 28 декабря 2016 г. 15:55 Наша Великая Страна хочит и на ёлку залесть и попу не поцарапать - это касаемо пристижу, сейчас все мы сплотившизь в единам патриотическом экстази должны прокричать всиму миру "Вам можно, а пачиму нам низя?"