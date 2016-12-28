Фото: newspile.ru
И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New Yourk Times.
По словам Анцелиович, это был "институциональный сговор". При этом она не уточнила, о каком промежутке времени идет речь. Она отметила, что представители высшего руководства России не имеют к этому отношения.
Кроме этого, газета приводит слова главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. Он с позиции экс-министра спорта и президента Олимпийского комитета отмечает, что было совершено много ошибок. Также он призвал найти причины, по которым молодые спортсмены соглашаются на допинг и принимают его, добавляет РБК.
В мае 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в ходе интервью этому зарубежному изданию обвинил некоторых российских победителей сочинской Олимпиады в употреблении запрещенных препаратов, а в июне снялся в фильме телекомпании ARD о допинге в стране. Его признания, добавляет издание, легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемого канадским юристом Ричардом Маклареном.
Напомним, в ноябре прошлого года независимая комиссия WADA обвинила РФ в многочисленных нарушениях правил. Деятельность Московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме этого, вынесли решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
Комментарии
Пример Родченкова заразителен? Дама готовит себе почву для монетизации антироссийских заявлений? А если серьёзно, надоело это ханжество. Любой взрослый здравомыслящий человек понимает что весь спорт высших достижений уже много десятилетий держится исключительно на медикаментах, а дальше идёт игра: это можно-это нельзя, это видим-это не видим. Ну а по поводу Родченкова, давно пора возродить подразделения в спецслужбах, которые в советское время помогали господу карать отступников. Глядишь, и поменьше будет подонков, зарабатывающих на жизнь путём продажи интересов родины.
Кроме этого, вынесли решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
то есть анаболики и стимуляторы без рецепта выдавали
Это как в анекдоте про интуицию ковбоя- " Ну вот теперь нам и п...ц"! Знало руководство, не знало уже не имеет никакого значимого значения... Главное сейчас бюджетные деньги из спорта изъять и направить на МАССОВЫЙ и Детский СПОРТ! А этих "профи" - к станку!
А как же у нас все чисто, баночки вскрыть невозможно, Мутко в вице-премьеры, макларен чмо и все врет?
28.12.2016 14:51 PS Между прочим профи должны быть и у станка.Может даже в первую очередь!
28.12.2016 14:55 - гость -
Согласен! Но и этих "профи" тоже можно обучить - силы много пусть грузчиками работают, если кушать хотят. Это им не в Ниццу за шампанским на премиальные ездить!
Пример Родченкова заразителен? Дама готовит себе почву для монетизации антироссийских заявлений? - Таки да.
Да у них там у самих то астматики типо, то ещё под кого то болеют, какой препарат нужен для вида спорта, таким хроническим заболеванием и "болеют" чтобы "лекарства" законно получать и не наказывали
И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране.
Пока у нас такие чиновники, наши противники могут спать спокойно.
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Сергей Савельев. Допинг. Почему западные спортсмены не попадаются.