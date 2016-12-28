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И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New Yourk Times.

По словам Анцелиович, это был "институциональный сговор". При этом она не уточнила, о каком промежутке времени идет речь. Она отметила, что представители высшего руководства России не имеют к этому отношения.

Кроме этого, газета приводит слова главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. Он с позиции экс-министра спорта и президента Олимпийского комитета отмечает, что было совершено много ошибок. Также он призвал найти причины, по которым молодые спортсмены соглашаются на допинг и принимают его, добавляет РБК.

В мае 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в ходе интервью этому зарубежному изданию обвинил некоторых российских победителей сочинской Олимпиады в употреблении запрещенных препаратов, а в июне снялся в фильме телекомпании ARD о допинге в стране. Его признания, добавляет издание, легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемого канадским юристом Ричардом Маклареном.

Напомним, в ноябре прошлого года независимая комиссия WADA обвинила РФ в многочисленных нарушениях правил. Деятельность Московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме этого, вынесли решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.