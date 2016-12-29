В преддверии Нового года команда экспертов "Матрешки-Сибирь" запустила проект, который помогает девушкам Барнаула полностью преобразиться. С участницами конкурса занимаются различные специалисты, они посещают тренинги и другие мероприятия, помогающие им обрести себя и ответить на вопрос: какая она, счастливая женщина?

Темой проекта в декабре стал "Бьютикод". Команда экспертов конкурса помогает девушкам разобраться с кодом красоты, как им управлять и можно ли настроить его для себя. Во время проекта участницы узнают принципы ЗОЖ, занимаются с психологом и преображаются вместе с бьюти-командой. Но изменение невозможно, если не соблюдать правила, которые установлены для конкурсанток: употреблять полтора-два литра артезианской воды в день, выполнять домашние задания и присутствовать на всех тренингах.

Не расстраивайтесь, если вы не успели принять участие в проекте. "Бьютимарафоны" от команды "Матрешки-Сибирь" проходят каждые два-три месяца. Для того чтобы пройти отбор и стать участником, нужно выполнить условия конкурса:

на три недели включиться в "контрольную группу испытуемых" и выполнять задания организаторов, которые будут выдаваться на еженедельной основе;

быть готовой к изменениям и преображению

постоянно быть на связи

вести открытый "дневник наблюдений" и выражать свои мысли относительно событий

иметь аудиторию подписчиков в соцсетях не менее 500 человек

оплатить организационный взнос

"Матрешки-Сибирь" – проект для девушек и о девушках. Это женское сообщество, которое помогает поверить в себя, саморазвиваться и настроиться на успех. Узнать подробнее о проекте можно во "ВКонтакте", "Одноклассниках" или на странице в Instagram.