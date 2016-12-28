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17-летнего юношу задержали в Москве по подозрению в убийстве своего 10-летнего брата. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка СКР.

Следствие отмечает, что во время допроса молодой человек признал свою вину. В СКР не уточнили мотивов преступления.

По словам представителя главка, в скором времени следствие планирует предъявить подозреваемому обвинения и избрание меры пресечения.

Напомним, ранее появилась информация о том, что тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти (удушения) нашли вечером во вторник, 27 декабря, в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте.

По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело.