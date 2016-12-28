Фото: allelets.ru
Почти 1,5 килограмма марихуаны изъяли правоохранители у жителя Первомайского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что полицейские проводили обыски в доме 36-летнего жителя поселка Северный в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено ранее. Стражи правопорядка нашли и изъяли вещество растительного происхождения. Согласно результатам экспертизы, это оказалась марихуана общей массой порядка 1500 граммов.
По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбудили уголовное дело.
Максимальное наказание за это преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
Подчеркивается, что в текущем году мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. В данный момент злоумышленника уже заключили под стражу.
Комментарии
Во дают
Это ёлка разборная. Мужик просто не успел её собрать и нарядить. Чё сразу сажать то?
У знаомого старую метелку из полыни и конопли в гараже увидели, тоже хотели привлечь. Палки рубят, только щепки летят.