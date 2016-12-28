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Полиция в Бийске задержала мужчину, который подозревается в краже 80 тысяч рублей у тещи.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, жертвой преступления стала 81-летняя горожанка. Полиция задержала ее зятя, который признался, что похитил деньги с карты родственницы, чтобы погасить кредит.
Мужчина также уточнил, что 60 тысяч рублей он потратил на погашение финансовых обязательств, а остальные деньги – на алкоголь и закуску.
В итоге злоумышленник написал явку с повинной. Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято правовое решение.
Комментарии
Молодец. Что сказать. Пусть знает зятя!