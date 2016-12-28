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Барнаульский водоканал объявил о готовности к работе в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба "Росводоканал Барнаул".
Подчеркивается, что на предприятии сформировали дежурные аварийные бригады и создали запас материалов и ГСМ.
По словам гендиректора организации Дмитрия Масловского, задачей предприятия является обеспечение бесперебойной подачи воды горожанам и организациям, "чтобы праздничный период прошел спокойно и запомнился только радостными событиями".
Отмечается, что для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения Барнаула дополнительно проверили оборудование на объектах предприятия и спецтехнику, которую используют в ремонтных работах, – экскаваторы, тракторы, каналопромывочные машины, илососы и т. д.
Диспетчерская служба организации работает круглосуточно, постоянно ведется контроль за уровнем давления и подачи воды на 57 контрольных точках. Без перерывов будет действовать call-центр водоканала, где горожане могут оставить заявки по номеру: 28-22-00.
Добавим, что в последние месяцы в столице Алтайского края происходят коммунальные аварии, в результате которых оказываются затоплены некоторые улицы города.
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