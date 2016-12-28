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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в стране испытывают новый препарат от рака, показавший "фантастический результат по устранению метастазирующих меланом". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".

По словам Скворцовой, сейчас идет вторая фаза клинических испытаний препарата, который уже показал свою эффективность в борьбе с рядом видов злокачественных опухолей и их метастазами.

Министр здравоохранения добавила, что в РФ "научились делать таргетные (точечные – ред.) препараты для блокады развития опухолей".

Скворцова отметила, что пока препарат называется PD-1, однако позже, вероятно, оно будет изменено, добавляет ТАСС.

Агентство добавляет, что рак сегодня является одной из главных причин смерти людей в большинстве развитых стран. В РФ от онкологии страдают около трех миллионов человек. Минздрав добавляет, что за последние 10 лет число раковых больных выросло на 18%. Ежегодно злокачественные опухоли обнаруживают примерно у 500 тысяч россиян.