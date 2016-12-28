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Участок улицы Червонной в Барнауле перекроют на две недели в связи с проведением работ на канализационных сетях.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, участок Червонной от дома №8 до проспекта Ленина перекроют с 08:00 16 января. Ограничение будет действовать до 20:00 29 января.
"Это связано с проведением работ по строительству и подключению сетей водопровода и канализации к зданию строящегося общежития Алтайского государственного университета", – уточняют в мэрии краевой столицы.
Автомобилистов призывают быть внимательными при проезде данного участка и заранее выбирать объездные пути.
Комментарии
значит пробень на ленина вырастет еще больше