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АлтГТУ имени Ползунова вошел в список лучших вузов России

, ИА "Амител"
По итогам Всероссийского конкурса АлтГТУ имени Ползунова вошел в число лучших вузов России

АлтГТУ имени Ползунова вошел в число лучших вузов России по итогам Всероссийского конкурса "Лучшие вузы Российской Федерации". Конкурс проводится ежегодно и оценивает качество образовательных услуг в вузе, а также выявляет университеты, которые имеют наибольшую популярность и авторитет в обществе. Опрос был проведен по всей России, а итоги данного конкурса подвел НИИ "СТАТЭКСПЕРТ" из города Санкт-Петербурга.

Алтайский технический университет стал лауреатом конкурса и награжден дипломом, а ректор Андрей Максименко – почетной грамотой за высокую профессиональную подготовку студентов.

ООО "НИИ "СТАТЭКСПЕРТ" (г. Санкт-Петербург), специализирующееся на социсследованиях, публикации отраслевых каталогов и экономической аналитике, выступает учредителем конкурса "Лучшие вузы Российской Федерации". Включение в число лауреатов конкурса "Лучшие вузы РФ" осуществляется на основании опросов мнений потребителей, проведенных во всех субъектах Российской Федерации.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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