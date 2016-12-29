АлтГТУ имени Ползунова вошел в число лучших вузов России по итогам Всероссийского конкурса "Лучшие вузы Российской Федерации". Конкурс проводится ежегодно и оценивает качество образовательных услуг в вузе, а также выявляет университеты, которые имеют наибольшую популярность и авторитет в обществе. Опрос был проведен по всей России, а итоги данного конкурса подвел НИИ "СТАТЭКСПЕРТ" из города Санкт-Петербурга.
Алтайский технический университет стал лауреатом конкурса и награжден дипломом, а ректор Андрей Максименко – почетной грамотой за высокую профессиональную подготовку студентов.
ООО "НИИ "СТАТЭКСПЕРТ" (г. Санкт-Петербург), специализирующееся на социсследованиях, публикации отраслевых каталогов и экономической аналитике, выступает учредителем конкурса "Лучшие вузы Российской Федерации". Включение в число лауреатов конкурса "Лучшие вузы РФ" осуществляется на основании опросов мнений потребителей, проведенных во всех субъектах Российской Федерации.
Комментарии
Хммм...,что то не помню я ,чтоб тов. Максименко на пост ректора утверждал....