Фото: artfile.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства дикого медведя вахтовиками в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Саха.

Дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц"), возбудили после публикации в интернете записи, содержащей кадры расправы над бурым медведем.

Напомним, видео в сети появилось во вторник, 27 декабря. На кадрах видно, как вахтовики в Якутии на двух грузовиках "Урал" намеренно задавили зверя.

Следствие установило, что машины, на которых совершили травлю медведя, принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Якутии. По данным следователей, в ролике запечатлены вахтовики, которые работают на территории Булунского района. Представители СКР уже установили местонахождение "Уралов" и произвели их осмотр.

В рамках расследования дела дадут принципиальную правовую оценку действиям лиц, которые виновны в произошедшем.