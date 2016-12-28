Фото: artfile.ru
Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства дикого медведя вахтовиками в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Саха.
Дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц"), возбудили после публикации в интернете записи, содержащей кадры расправы над бурым медведем.
Напомним, видео в сети появилось во вторник, 27 декабря. На кадрах видно, как вахтовики в Якутии на двух грузовиках "Урал" намеренно задавили зверя.
Следствие установило, что машины, на которых совершили травлю медведя, принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Якутии. По данным следователей, в ролике запечатлены вахтовики, которые работают на территории Булунского района. Представители СКР уже установили местонахождение "Уралов" и произвели их осмотр.
В рамках расследования дела дадут принципиальную правовую оценку действиям лиц, которые виновны в произошедшем.
Комментарии
начинайте прессовать этих "настоящих мужиков". Любого лошпеда на уазике или шевиниве от 30-ти и старше дерни ни лицензии ни разрешения нет, ни даже категории на ТС. Этих паскуд так вообще удавить надо.
Был бы я судья дал бы 20 лет строго. Хотя нет давить их так же машинами и потом в интернет.
Давить так что бы говно изо рта пошло
В это время медведи спят. Надо установить не они ли его разбудили.
С каждым годом Я все больше убеждаюсь, что у большинства людей, мимикрирующих в обычных условиях под нормальных, внутри скрывается чикатила, который при определённых условиях (приход к власти радикалов, либо когда никто не видит и тд.) готовы не только медведей с нездоровым восторгом тромбовать, но и устроить охоту на ведьм или Бухенвальд организовать с таким же восторгом. В особенности задротские личность так себя проявляют.
Все охотники животных убивают. Давайте их покритикуем.
Зачо на мишку наехали то? Он напал на них или просто "смотри как я могу"?
Так то лось должен был выручить мишку, жаль не успел..