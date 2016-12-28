Фото: mirnews.su

Второй бортовой самописец Ту-154 Минобороны РФ нашли и подняли на поверхность. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военное ведомство.

Уточняется, что "черный ящик" подняли со дна около 11:30 по московскому времени в среду, 28 декабря. Военные отметили, что поисковая операция идет круглые сутки.

В Минобороны РФ добавили, что в районе поиска сейчас задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотники.

В ведомстве отметили, что в районе крушения самолета нашли 15 тел погибших и 239 фрагментов тел жертв авиакатастрофы. В сообщении сказано, что 13 тел и 168 фрагментов уже доставили в Москву в Бюро медэкспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы.

У 105 родственников жертв крушения взяли пробы биологического материала, которые нужны для проведения генетической экспертизы и опознания, сообщает агентство со ссылкой на оборонное ведомство.

Напомним, что ранее в институт ВКС РФ в Люберцах уже доставили первый речевой самописец. Первичный анализ данных с "черного ящика" позволяет сузить перечень вероятных причин крушения, отмечает ТАСС.