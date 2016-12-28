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Меру пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой продлили до 16 марта.

Данный вопрос 28 декабря рассматривался Центральным районным судом Барнаула в рамках первого заседания по этому громкому коррупционному делу. В итоге было вынесено постановление оставить в отношении Юрия и Татьяны Денисовых действующие меры пресечения и продлить срок до 16 марта.

Таким образом, бывший вице-губернатор останется в следственном изоляторе до 16 марта 2017 года, а его супруга будет до этого времени находиться под домашним арестом.

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Кроме того, принято решение по подсудности — по существу рассматривать уголовное дело будет Железнодорожный районный суд Барнаула.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что бывшему заместителю губернатора Алтайского края инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженное с вымогательством.

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Сумма незаконного вознаграждения, которое, как полагает следствие, получил бывший чиновник, составляет около 2,5 миллионов рублей.

Татьяну Денисову обвиняют в посредничестве при получении ее мужем взяток.

Начиная с марта 2016 года и до недавнего времени Денисовы находились в СИЗО. 15 декабря адвокаты Татьяны Денисовой сумели добиться изменения меры пресечения в отношении жены экс-чиновника — она была определена под домашний арест. Сам Юрий Денисов остался в следственном изоляторе.