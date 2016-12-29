Антон Арцибашев избран главой алтайских комсомольцев. Это произошло в среду, 28 декабря, более чем через полгода после ухода предыдущего главы.

Кроме избрания Арцибашева первым секретарем краевого комитета ЛКСМ был также избран весь крайком.

Напомним, до лета 2016 года этот пост занимал депутат Алтайского краевого Заксобрания шестого созыва (2011-2016 годы) Николай Наздрачев.

Его уход был почти скандальным. По данным партии, документ о его исключении из комсомола был подписан в начале июня 2016 года. Сам он заявлял, что узнал об это только в начале сентября.

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После ухода Наздрачева из комсомола распустили и весь комсомольский крайком.

Несколькими месяцами ранее его исключили и из самой КПРФ за "нанесение ущерба партийной организации".

Отчасти это произошло из-за его конфликта с ушедшим в отставку персеком Сергеем Юрченко. Ситуация не изменилась и после прихода на пост главы алтайских коммунистов Марии Прусаковой.

Одна из таких спорных ситуаций — пикет против капитализма, который традиционно проводит комсомол по всей стране. В Алтайском крае к ним присоединились справедливороссы, что вызвало негодование со стороны руководства КПРФ.

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На новые выборы в АКЗС в сентябре 2016 года Николай Наздрачев уже не пошел.

Антон Игоревич Арцибашев родился 4 марта 1989 года. Член КПРФ с 2012 года. С 2013 по 2015 — персек Барнаульского горкома ЛКСМ.