В 2016 году россияне продолжали смотреть телевизор, ходить в кино, проводить время в интернете. Вспоминаем, что больше всего интересовало наших граждан в уходящем году.

Телевизор

В 2016 году россияне не забывали об одной из самых любимых своих забав – просмотре телевизора. Компания TNS подвела итоги предпочтений телезрителей, назвав самые рейтинговые проекты и телепередачи сезона.

46 недель в десятке самых популярных программ в России находились проекты Первого канала, 5 недель – проекты "России-1". Наиболее часто лидером недели становилась передача "Голос. Дети" с 9 неделями в топе.

В первой десятке оказались сразу восемь программ Первого канала. Речь идет о проектах, пользовавшихся популярностью среди всех россиян старше четырех лет.

В уходящем году лидировала программа "КВН-55!" Первого канала. На этом юбилейном выпуске присутствовал сам президент Владимир Путин. Неизвестно, внес ли вклад глава государства в рейтинг юмористической передачи, но "КВН-55!" собрал самую большую аудиторию в стране (доля 28,7, рейтинг 11,6).

На втором месте оказалась трансляция Парада Победы на Красной площади 9 мая, которую аудитория предпочла смотреть на Первом канале. Третье место занимают новости Первого канала, у которых традиционно высокий рейтинг.

На четвертой строчке неожиданно оказалось новое шоу "Лучше всех", в котором Максим Галкин знакомит страну с талантливыми детьми. Программа всего после нескольких выпусков успела обогнать по популярности "Голос. Дети".

Пятый сезон взрослого "Голоса" не может похвастаться такими же высокими результатами, как в прошлые годы. Тем не менее главное музыкальное шоу последних лет заняло восьмую строчку.

На пятом месте в таблице снова шоу талантов. Проект канала "Россия 1" "Удивительные люди" пока идет только один сезон. Но с такими рейтингами нет сомнения, что руководство канала продлит проект на следующий год.

Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вновь продемонстрировал всенародную любовь. Именно эта комедия заняла седьмую строчку в рейтинге. Второй сезон сериала "Мажор" зрители приняли даже лучше, чем первый. Поэтому проект сумел подняться на высокую девятую строчку популярных программ года.

Замыкает рейтинг финал "Евровидения 2016", трансляция которого шла на "России 1". Нашу страну на этом конкурсе, как мы помним, представлял певец Сергей Лазарев.

Искали в интернете

Россияне в 2016 году стали проводить в интернете еще больше времени. Так, согласно данным "Яндекса", в уходящем 2016 году россиян, как и прежде, интересовали погода, порно и соцсети.

Больше всего жителей России интересовали развлекательные и спортивные события. Что касается политики, то ни одна из тем не вошла в Топ-10.

В категории "События в стране и мире" первое место россияне отдали выборам в Госдуму и выборам президента Америки.

Самым популярным мужчиной по запросам в "Яндексе" оказался Дональд Трамп, ставший недавно президентом США, и актер Леонардо Ди Каприо, который в этом году впервые получил заветную статуэтку "Оскар".

Что касается женщин, то россияне в этом году у "Яндекса" чаще всего спрашивали про Ксению Собчак, которая в ноябре впервые стала мамой, и Ольгу Бузову, которая, по слухам, разводится со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Много запросов было посвящено личности советской манекенщицы Регины Збарской, о которой был снят сериал "Красная королева".

Что касается событий, произошедших в России, то наших граждан волновали новости о принятии "пакета Яровой", убийстве ребенка в Москве и допинговом скандале.

Слушали

2016-й стал самым успешным для группы "Ленинград". Их песни "Лабутены" и "В Питере – пить" стали всенародными хитами.

В десятке самых популярных треков, первое место среди которых по частоте запросов заняла композиция Stressed Out Twenty One Pilots, не оказалось ни одного отечественного представителя. Далее следуют Hymn For The Weekend Coldplay и Reality Lost Frequencies и Janieck Devy.

Самым популярным иностранным альбомом был "This Is Acting" певицы Sia. Она же возглавила топ зарубежных певиц. Среди исполнителей больше всех слушали Алана Уокера, среди групп — Coldplay. Самая популярная отечественная пластинка — "Сила трёх" группы SEREBRO.

Смотрели российское кино

2016-й в России прошел под знаком Года кино. Поэтому неудивительно, что отечественные фильмы собрали в прокате почти 8 миллиардов рублей, что является абсолютным рекордом в истории.

В предыдущий раз он был зафиксирован в 2013 году, когда отечественные ленты в совокупности собрали 8,131 миллиарда рублей. Также выросла посещаемость — с 29,6 до 32,3 миллиона человек.

В тройке рекордсменов фильмы Николая Лебедева "Экипаж" с результатом 1,5 миллиарда рублей. Это 18% от всех сборов российских картин. На второй строчке расположился мультфильм "Иван Царевич и серый волк 3" с кассой 750 миллионов, на третьем месте комедия "Жених" (482 миллиона). На четвертом месте оказалась историческая картина Алексея Мизгерева "Дуэлянт" с 300 миллионами.

В то же время средняя цена билета на российские фильмы увеличилась на 6,1% (с 231 до 245 рублей), при этом у зарубежных фильмов этот показатель сократился на 2,4%. Также возросло количество релизов по сравнению с 2015 годом: как зарубежных (с 270 до 295), так и отечественных (с 90 до 99).