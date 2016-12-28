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Члены организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) выбросили в мусорный бак цветы, которые принесли граждане к Генеральному консульству России в Одессе в память о жертвах крушения Ту-154. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу руководителя одесского отделения организации Сергея Стерненко в Facebook.

Снимок действий экстремистов он подписал следующим образом: "Генеральная уборка у консульства России".

ТАСС со ссылкой на источник в Генконсульстве отметил, что радикалы также сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо них повесили свои с оскорбительными высказываниями: "Ту-154 – тяжелее воздуха", "Россияне, боярышника здесь нет" и не только.

В диппредставительстве отметили, что радикалы чувствовали себя безнаказанно, Нацполиция и Нацгвардия Украины не предпринимали серьезных шагов для пресечения данного акта вандализма.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявлял, что ему захотелось принести "Боярышник" к посольству РФ в Киеве после сообщений о крушении самолета. В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что понимает причину "радости" Киева. По ее словам, она заключается в том, что "на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами".

Напомним, летевший в Сирию самолет Ту-154 разбился над Черным морем в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека. Все они погибли в авиакатастрофе.