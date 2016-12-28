Фото: yandex.ru/maps
Восьмибалльные пробки зафиксированы в Барнауле вечером в среду, 28 декабря.
Как обычно, в вечерний час пик стоит центр города, а также некоторые улицы в спальных районах.
Скорость движения на самых проблемных участках не превышает трех километров в час.
Наиболее существенные заторы зафиксированы на проспектах Ленина, Красноармейском и Строителей. Также пробки образовались на участках улиц Партизанская, Гоголя, Антона Петрова, Малахова, Попова, Власихинская и Павловского тракта.
Комментарии
Правильно. Город так хорошо чистится, что где было место под 4 ряда, осталось только под три. И на эти три ряда две колеи.