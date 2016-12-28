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Водитель КамАЗа, которого обвиняют в смертельном наезде на женщину-пешехода, предстанет перед судом в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что инцидент произошел 28 октября 2013 года. Водитель за рулем тягача "КамАЗ 65116" с полуприцепом фургоном "МАЗ" ехал по трассе М-52 в направлении от Бийска к Барнаулу. При этом мужчина нарушил ПДД, ехав со скоростью свыше 70 км/ч в темное время суток при ограниченной видимости из-за дождя и мокрой дороги.

На 309-м километре федеральной автодороги он наехал на пешехода, который шел во встречном направлении. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Автотехническая экспертиза заключила, что водитель превысил максимально допустимую скорость движения, мог экстренно затормозить. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.