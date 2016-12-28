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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова назвал несоответствующими действительности обвинения в том, что в России на государственном уровне существовала программа поддержки приема допинга спортсменами. Также представитель Кремля призвал проверить на достоверность слова, которые The New York Times приписывают и.о. главы РУСАДА Анне Анцелиович, пишет "Интерфакс".

Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать интервью Анцелиович американской газете, в котором она якобы заявила об "институциональном сговоре" в отношении допинга в России.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас нельзя что-либо говорить, так как речь идет именно о сообщении этого издания. "Говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы", — отметил Песков. Он добавил, что Москва не воспринимает подобную информацию "как первоисточник".

В то же время представитель Кремля напомнил, что власти РФ изначально отрицали причастность государства, государственных ведомств, служб или органов к возможному потреблению допинга спортсменами.

Песков добавил, что сейчас ожидаются результаты расследования. Он подчеркнул, что в отношении бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, "который, собственно, и воспринимается как один из источников при озвучивании обвинений в наш адрес", существует подозрение.

В заключение пресс-секретарь отметил, что категорически отрицает выдвинутые обвинения.

Напомним, ранее NYT сообщила, что чиновники РФ в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы на уровне "институционального заговора". Об этом якобы заявила Анцелиович, подчеркнув, что представители высшего руководстве в него не вовлекались. Она также добавила, что была потрясена известием о системе допинга.