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Песков прокомментировал "признание" РУСАДА о поддержке допинга в России

, ИА "Амител"
Ранее газета NYT написала, что и.о. главы РУСАДА заявила о существовании программы поддержки приема допинга в РФ

Фото: belive.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков снова назвал несоответствующими действительности обвинения в том, что в России на государственном уровне существовала программа поддержки приема допинга спортсменами. Также представитель Кремля призвал проверить на достоверность слова, которые The New York Times приписывают и.о. главы РУСАДА Анне Анцелиович, пишет "Интерфакс".

 

Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать интервью Анцелиович американской газете, в котором она якобы заявила об "институциональном сговоре" в отношении допинга в России.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас нельзя что-либо говорить, так как речь идет именно о сообщении этого издания. "Говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы", — отметил Песков. Он добавил, что Москва не воспринимает подобную информацию "как первоисточник".

 

В то же время представитель Кремля напомнил, что власти РФ изначально отрицали причастность государства, государственных ведомств, служб или органов к возможному потреблению допинга спортсменами.

Песков добавил, что сейчас ожидаются результаты расследования. Он подчеркнул, что в отношении бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, "который, собственно, и воспринимается как один из источников при озвучивании обвинений в наш адрес", существует подозрение.

В заключение пресс-секретарь отметил, что категорически отрицает выдвинутые обвинения.

Напомним, ранее NYT сообщила, что чиновники РФ в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы на уровне "институционального заговора". Об этом якобы заявила Анцелиович, подчеркнув, что представители высшего руководстве в него не вовлекались. Она также добавила, что была потрясена известием о системе допинга.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2016 19:47
Georgii_facebook

И зачем только Кремлевские спортивные шишки за эту вшивую контору цепляются. Им прямо указывают на дверь, как зачуханной региональной территории с монгольской бензоколонкой, а они обоими руками хватаются, толстым задом юлят, умоляют понять и простить, хоть на пороге оставить. За Державу конечно им совсем не обидно, главное жирное корыто, с миллиардами денег. Ни стыда не совести у этих мутко, смирнова, жукова, тарпищева, анциелович, фетисова и прочих спортивных футболёров. Ведь у нищего народа, пенсионеров, инвалидов, беспризорных деток последнее отбирают. Морды то у них холенные. Им в рожу кулаком, а они им, - мы и то выполнили и это перевыполнили, другое совсем полностью, скажите и то самое у вас отсосём. Нет, опять им фигу под нос, всячески кочевряжутся, унижают. Честные и порядочные уже открытым текстом - мол приостановите членство в этой мошеннической конторе, у нас столько остронуждающихся мест, куда можно направить эти ресурсы с большой пользой, чем удовлетворять чьи то непомерные амбиции, а они, сволочи и христопродавцы ни в какую, тратят народные деньги себе в одну необъятную рожу....Недавно ещё и её бюджет увеличили почти в три раза. Конечно за такие баксы им авторитет государства по барабану, торгуют им как хотят. Дождутся, что их вышвырнут за шиворот под всеобщее улюлюканье...Не стоит представлять западнюкам такое удовольствие...

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