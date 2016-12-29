Специалисты ведомства рассказали о принятии постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года. Напомним, в России на 30 дней приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией.

Под запрет попадают товары с содержанием этилового спирта более 25% от объема готовой продукции. Это косметические средства, например лосьоны или концентраты для ванн.

Однако постановление не распространяется на парфюмерную продукцию, стеклоомывающие жидкости и медицинские изделия.

Специалистами краевого Роспотребнадзора проведено 24 проверки. Во время одного из рейдов по магазинам Барнаула были обнаружены факты торговли запрещенной продукцией. Две торговые точки в микрорайоне Новосиликатный отпускали запрещенный товар.

По результатам рейда составлены протоколы, арестовано 17 образцов продукции. Плановые проверки специалисты ведомства поводят с конца ноября текущего года. За все время было изъято около 2,5 тысяч так называемых "фунфыриков". Это в том числе концентрат для принятия ванн жидкий "Боярышник" в пластиковой таре, лосьон косметический "Вита-Септ", лосьон косметический с экстрактом красного перца.

Образцы отправят на экспертизу, которая определит, есть ли в составе метанол.

Предпринимателям, которые продолжают отпускать опасный товар, грозит штраф. В управлении работает "горячая линия" для приема обращений граждан по вопросам выявления и продажи в Алтайском крае вышеназванной продукции. Телефон (8-385-2) 66-54-27.

"Звонки от населения уже поступают. Все они проверяются, в случае подтверждения сообщенных по телефону фактов специалистами управления принимаются все необходимые меры реагирования", – рассказал заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Роспотребнадзора Алтайского края Александр Шестопалов.

Случаев отравления спиртосодержащей непищевой продукцией в Алтайском крае не зарегистрировано. Однако, по данным Алтайкрайстата, в 2015 году в регионе 192 человека умерли от отравления суррогатным алкоголем. За десять месяцев этого года зарегистрировано 154 смерти.