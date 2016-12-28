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Почти 15 млрд рублей выделят на президентскую кампанию в РФ в 2017 году

, ИА "Амител"
Зампред ЦИК отметил, что эти деньги нельзя использовать до выхода решения о дате, начале и об объявлении избирательной кампании

Фото: anews.com

ЦИК РФ намерен выделить около 14,9 миллиардов рублей в следующем году на проведение избирательной кампании по выборам президента, которые запланированы на март 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

По его словам бюджет следующего года состоит из двух основных цифр: 14,9 миллиардов рублей, выделенных на проведение президентской кампании и порядка 5,5 миллиардов, которые пойдут на финансирование текущей деятельности ЦИК, ее подведомственных организаций и деньги, которые отдают избирательным комиссиям субъектов страны.

14,9 миллиардов Центризбирком получит после того, как выйдет решение о дате, начале и об объявлении избирательной кампании по выборам главы государства. Булаев подчеркнул, что до этого деньги использовать будет невозможно.

Зампред Центральной избирательной комиссии отметил, что еще порядка 900 миллионов рублей выделено на проведение думских довыборов по одномандатным округам. Доступ к этим деньгам также будет открыт после объявления довыборов, добавил он.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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