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Работы по подъему фрагментов потерпевшего крушение Ту-154 со дна Черного моря будут проходить в новогоднюю ночь при благоприятной погоде. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что обломки будут поднимать круглосуточно в течение месяца, поскольку пока на поверхность поднято лишь порядка 30% частей самолета.

Собеседник агентства подчеркнул, что место падения самолета установлено, однако работе "может помешать погода". Источник уточнил, что синоптики прогнозируют ее ухудшение. Работы будут приостановлены при волнах, а затем опять возобновлены. "И так может продолжаться до одного месяца, пока не найдут большую часть самолета", — добавил он. Это необходимо для установления причин крушения, подчеркивает источник.

Напомним, летевший в Сирию Ту-154 разбился в акватории Сочи утром в воскресенье, 25 декабря. В результате авиакатастрофы погибли все 92 человека, которые находились на борту, включая военных, музыкантов, журналистов и Доктора Лизу.