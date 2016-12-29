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Информагентство Regnum заявило о намерении подать в суд на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову. В сообщении, которое опубликовано на сайте агентства, сказано, что спикер МИД РФ на брифинге распространила дезинформацию, которая порочит репутацию Regnum, пишет "Лента.ру".

В заявлении отмечается, что Захарова воспользовалась служебным положением и совершила акт сознательной диффамации. Сказано, что она распространила "очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА Regnum и агентство в целом".

Агентство отмечает, что на брифинге во вторник, 27 декабря, Захарова, комментируя задержание журналистов агентства Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко в Белоруссии, обвинила ИА Regnum в употреблении терминов "недонарод" или "недогосударство" в отношении белорусов и самой страны.

"Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом (России в Белоруссии Александром Суриковым, — прим. ред.). Употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство", в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо", — цитирует ее агентство.

ИА Regnum утверждает, что не употребляло таких слов ни по отношению к белорусам, ни по отношению к Белоруссии. Уточняется, что термин "недогосударство" автор агентства употребил лишь в отношении Украины и тех, кто сознательно идет по ее пути — к русофобии, Майдану и госперевороту, "то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности".

Официального комментария от российского внешнеполитического ведомства по поводу претензий Regnum пока не поступало. Предполагается, что вскоре его опубликуют на сайте МИД РФ.

Издание отмечает, что в начале декабря в отношении вышеупомянутых журналистов возбудили дела по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Двоих журналистов заключили под стражу. В редакции агентства данные обвинения называют инспирированными.