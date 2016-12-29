Фото: alau.kz
Снежную и весьма ветреную погоду прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 29 декабря.
"В большинстве районов снег, местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица", – указывают в региональном Гидрометцентре. Днем по краю -3…-8 градусов, в северо-западных районах -8…-13 градусов.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 11-16 метров.
В Барнауле временами снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -6…-8 градусов. Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду.
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