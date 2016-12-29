Фото: avito.ru
Одноэтажный кирпичный дом, расположенный рядом с рекой, продают в Барнауле за 19 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.
Коттедж площадью 200 "квадратов" на участке в 10 соток находится на Лесогорском проезде.
В доме есть три спальни, кухня-гостиная, санузел. На цокольном этаже расположена котельная, гардеробная, ванная комната, постирочная, тренажерный зал, погреб.
"На территории: гараж, баня на дровах, дровяник. Лесной массив и ландшафт. Очень красивое место. Имеется возможность увеличения площади за счет мансардного этажа в крыше дома. Рядом река, чистый воздух", – добавляет продавец здания.
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