Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Мэрия Барнаула после обрушения кровли в крупнейшем городском торгово-развлекательном центре "Галактика" распространила обращение к собственникам коммерческой недвижимости с призывом проверить свои здания на предмет безопасности.

"В связи с продолжающимися снегопадами и увеличивающейся снеговой нагрузкой на кровли администрация города Барнаула обращается к собственникам торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием граждан с просьбой провести незамедлительный осмотр зданий для оценки их технического состояния", — говорится в обращении властей.

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В мэрии подчеркивают, что здания должны соответствовать требованиям обеспечения безопасности людей, посещающих данные объекты. Там, где будут обнаружены нарушения, необходимо принять оперативные меры по их устранению.

Напомним, вечером 26 декабря произошло обрушение кровли в ТРЦ "Галактика", а именно в гипермаркете "Ашан", являющемся якорным арендатором торгового комплекса. Накануне провал в крыше стал еще больше под давлением снежной массы.

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По факту случившегося региональным управлением Следственного комитета проводится проверка.