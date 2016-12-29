Четверг, 29 Декабрь, 07:11

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,67
€ 63,49
Brent
$ 53,5
-6°
Обь
68см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныНовый год – 2017 Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Мэрия Барнаула призывает собственников ТРЦ проверить здания на безопасность

, ИА "Амител"
Городские власти распространили данное обращение после обрушения кровли в торгово-развлекательном центре "Галактика"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Мэрия Барнаула после обрушения кровли в крупнейшем городском торгово-развлекательном центре "Галактика" распространила обращение к собственникам коммерческой недвижимости с призывом проверить свои здания на предмет безопасности. 

"В связи с продолжающимися снегопадами и увеличивающейся снеговой нагрузкой на кровли администрация города Барнаула обращается к собственникам торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием граждан с просьбой провести незамедлительный осмотр зданий для оценки их технического состояния", — говорится в обращении властей.

Читайте также: Провал в крыше барнаульского "Ашана" расширился

В мэрии подчеркивают, что здания должны соответствовать требованиям обеспечения безопасности людей, посещающих данные объекты. Там, где будут обнаружены нарушения, необходимо принять оперативные меры по их устранению.

Напомним, вечером 26 декабря произошло обрушение кровли в ТРЦ "Галактика", а именно в гипермаркете "Ашан", являющемся якорным арендатором торгового комплекса. Накануне провал в крыше стал еще больше под давлением снежной массы.

Читайте также: Следователи начали проверку в связи с обрушением в барнаульском "Ашане"

По факту случившегося региональным управлением Следственного комитета проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

29.12.2016 07:05
- гость -

Яркий пример когда государство перекладывает ответственность за безопасность людей на владельцев, которым как показывает практика на это наплевать.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
07:06
Алтайские комсомольцы выбрали себе нового главу 0
06:45
Мэрия Барнаула призывает собственников ТРЦ проверить здания на безопасность 1
06:24
Коттедж у реки выставили на продажу в Барнауле за 19 миллионов рублей. Фото 0
06:17
Charlie Hebdo опубликовал язвительные карикатуры на крушение Ту-154 2
06:01
Алтайский Роспотребнадзор изъял из торговли 2,5 тысячи бутылок "Боярышника" 0
05:08
Сильный ветер, снег и гололед ожидают в Алтайском крае 29 декабря 0
04:08
Что подарить теще и свекрови на Новый год? 4
03:04
"Мама дома, мамы нет": проект "Жить" выпустил новогодний социальный ролик 0
02:01
Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде "Звездных войн" 0
01:04
Худрука театра "Сатирикон" Константина Райкина прооперировали в Тобольске 0
00:09
ИА Regnum намерено судиться с Марией Захаровой за клевету 0
23:14
РУСАДА заявило об искажении слов Анцелиович о допинге в России 0
22:03
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле в связи с крушением Ту-154 0
21:13
Обломки разбившегося Ту-154 продолжат искать в новогоднюю ночь - СМИ 0
20:09
Почти 15 млрд рублей выделят на президентскую кампанию в РФ в 2017 году 1
19:52
Стали известны планы Владимира Путина на новогодние каникулы 0
19:26
Песков прокомментировал "признание" РУСАДА о поддержке допинга в России 1
19:07
Коротко о главном: ЧП в "Ашане", Денисов и новый сити-менеджер Новоалтайска
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 декабря
18:47
Водителя КамАЗа на Алтае будут судить за смертельный наезд на женщину 0
18:22
Барнаул вечером в среду встал в восьмибалльные пробки 1
18:04
Провал в крыше барнаульского "Ашана" расширился 1
17:53
Украинские радикалы выбросили принесенные в память о жертвах Ту-154 цветы 5
17:36
Машина улетела в кювет в результате ДТП на алтайской трассе. Фото 0
17:27
Второй "черный ящик" разбившегося Ту-154 подняли со дна Черного моря 0
17:13
Бывшему вице-губернатору Юрию Денисову продлили срок ареста до 16 марта 0
17:06
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства медведя в Якутии 8
16:48
Главой администрации Новоалтайска назначен Сергей Еремеев 0
16:33
Иномарка с двумя людьми в салоне перевернулась под Барнаулом. Фото 0
16:26
Минздрав рассказал об испытаниях российского препарата от рака 3
16:14
Улицу Червонную перекроют в Барнауле на две недели. Схема 1
16:04
Барнаул подготовили к возможным коммунальным авариям на Новый год 0
15:50
КамАЗ въехал в автобус в Барнауле. Фото 0
15:36
Бийчанин украл с карты тещи 80 тысяч рублей, чтобы погасить кредит 4
15:24
Полицейские изъяли 1,5 килограмма марихуаны у жителя Алтайского края 8
15:17
17-летнего подростка задержали в Москве по подозрению в убийстве брата 3
15:06
Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь и на каникулах в Барнауле? 0
14:52
Медведи на велосипедах проедут по барнаульским улицам 29 декабря 6
14:34
СМИ: РУСАДА признала существование допинг-системы в России 51
14:22
Иномарка сбила женщину на улице Воровского в Барнауле. Фото 2
14:13
Подросток и двое взрослых погибли при пожаре в Алтайском крае 1
14:07
Торговые центры в Алтайском крае проверят после обрушения в "Ашане" 3
13:49
Как и где пополнить баланс транспортной карты в банкомате "Сбербанка"? 12
13:36
Трамвай протаранил легковушку на перекрестке в Барнауле. Фото 7
13:29
Как приготовить главное блюдо для праздничного стола за 45 минут? 4
13:24
Спасатели нашли еще три тела погибших при падении Ту-154 1
13:13
Самолет посадили в Шереметьево из-за попытки пассажирки покончить с собой 3
13:04
Юная девушка в Москве пролетела семь этажей в мусоропроводе и выжила 8
12:50
СМИ сообщили о санкциях США против РФ из-за "вмешательства в выборы" 20
12:36
Барнаулец сообщил о новом обрушении в ТРЦ "Галактика" 19
12:24
Электрички в Алтайском крае меняют расписание в новогодние дни 0

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.