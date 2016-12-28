Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с крушением Ту-154 Минобороны, принял решение изменить формат традиционного новогоднего приема в Кремле.

Об этом он сказал непосредственно на мероприятии. "Вы знаете, что произошло у нас в предшествующие несколько дней. Поэтому мы решили традиционный формат новогоднего приема изменить, придать ему более рабочий характер", — отметил глава государства.

Также Путин отметил, что решил изменить формат своего выступления. "Не буду говорить привычных слов, связанных с наступающим Новым годом и уходящим. Единственное, что хотел бы сказать, – это то, что мы напряженно работали, и работали успешно. Я вас хочу поблагодарить за это", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Далее Владимир Путин обратился к перечислению некоторых экономических параметров и показателей, определивших тенденции 2016 года, подчеркнув: "Можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать никаких проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть".

В заключение своей речи президент предложил собравшимся поднять тост за Россию и российский народ. "Хочу пожелать всем нам и любимой нами стране, нашей Родине всего доброго в наступающем 2017 году", — резюмировал Путин.

