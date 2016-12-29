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Успешную операцию на ноге провели в Тобольске художественному руководителю театра "Сатирикон" Константину Райкину, который получил травму во время гастролей, передает ТАСС со ссылкой на директора Тобольского драматического театра Евгения Пономарева.
"Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции", – рассказал Пономарев. Также директор драмтеатра уточнил, что даже с травмой Константин Райкин вышел на сцену.
В Тобольске Райкин отыграл моноспектакль "Своим голосом". При этом январские спектакли в Москве, как отмечается, отменены.
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В администрации Тобольска, в свою очередь, рассказали, что травму худрук "Сатирикона" получил во время репетиции. Райкин остался доволен врачами и после этого выступил в моноспектакле.
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