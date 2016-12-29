В преддверии нового года проект "Жить" выпустил новый социальный ролик, напоминающий зрителям о том, что самое главное происходит здесь и сейчас. Многие обвиняют детей в том, что они проводят время за компьютерами и в интернете. Но ведь и многие взрослые заигрались в гаджеты и подменяют жизнь виртуальной реальностью. Фотографируя события. чтобы выставить картинку в сеть мы пропускаем мимо себя самое главное — чувства близких. Авторы ролика просто напоминают: все, что по-настоящему важно, происходит рядом с тобой.

Напомню, после трагедии над Синаем, когда был взорван российский самолет с 224 пассажирами на борту, известный российский продюсер Игорь Матвиенко вместе с известными музыкантами выпустил клип "Жить". Песня переросла в проект с одноименным названием. Он призван помочь всем, кто находится в сложной ситуации. На сайте "Жить.рф" каждый может рассказать о своём опыте преодоления трудностей. Сегодня здесь уже размещено около 18 тысяч историй.