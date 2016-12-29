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Топ-15 новогодних книг для детей и их родителей по версии Amic.ru

, ИА "Амител", Елена Лепезина
Подборка чудесных сказок, которые помогут вам и ребенку создать новогоднее настроение

Сказка – самый лучший способ создать атмосферу праздника и волшебства. В преддверии Нового года ИА "Амител" подготовило подборку самых чудесных сказок, которые помогут вам и ребенку создать новогоднее настроение.

1. "Снегурочка"

До наших дней дошло несколько вариантов этой сказки. Но в каждой главная героиня – девочка-Снегурочка, которую слепили из снега бездетные старики и которая весной или в начале лета тает. Эта немного грустная история помогает уяснить непреодолимость смены времени года, важность соблюдения заветов старших и хрупкость жизни. Но самое главное – это вера в то, что при сильном желании возможны чудеса.

 2. "Морозко" и "Два  Мороза" – обе сказки про зимнего волшебника, но еще не совсем такого, каким знаем Деда Мороза мы сегодня, – он не дарит подарки, да и шутки у него еще довольно жестокие. В то же время этот волшебник справедлив и награда у него по делам. 

Каким был Дед Мороз у древних славян, читайте в нашем материале Трескунец, Зимник, Карачун: как называли Деда Мороза древние славяне

"Морозко" рассказывает про падчерицу да родную дочку. Про терпение да умение и про то, что справедливость восторжествует. Существует несколько вариантов этой сказки. В одном – девушки по очереди оказываются в лесу под деревом. В другом – попадают в колодец, где за службу Морозко (Мороз Иванович) каждую по ее делам и награждает.  

Сказка "Два мороза" (про мороз – Синий нос и мороз – Красный нос), помимо всего прочего, учит ребенка тому, как можно согреться в стужу: никакая шуба не спасет, если будешь сидеть недвижим. Сохранить тепло поможет движение, работа, действия. Обсудите этот момент с ребенком, ведь зима еще длинная.

 3. Сказка "Двенадцать месяцев" в пересказе С.Я. Маршака считается классической новогодней историей. Двенадцать месяцев у лесного костра, падчерица с корзиной подснежников в декабре, капризная королева и волшебное кольцо – эту историю можно читать и перечитывать множество раз, не надоест. Кстати, написал ее Самуил Маршак в разгар Великой Отечественной войны – в 1943 году, когда чуда хотелось всем – и детям, и взрослым.

4. "Серебряное копытце" П. Бажова. Обязательно прочтите удивительные истории "дедушки Бажова". История про девочку Даренку, кошку Мурку и волшебного козлика восхищает своей красотой и мудростью. Автор дает понять своему читателю, что настоящее счастье заключается не в богатстве, а чудеса приходят к смелым и добрым.

5. "Снежная королева" Г.Х. Андерсена. Этой историей зачитываются уже несколько поколений. Самое время ее еще раз перечитать. Рассказ о дружбе и преданности, о чудесах и коварстве каждый раз завораживает и восхищает.

6. "Два брата" Евгения Шварца. Это волшебная и серьезная сказка об ответственности за свои поступки. Старший брат не выполнил обещания и недосмотрел за младшим братом, которого перед Новым годом забрал злой Мороз. Отец отправил Старшего на поиски Младшего. Что пришлось преодолеть Старшему, как он исправил свой проступок и как победил зло – эта история оставит след в душах ваших детей. Заставит задуматься о том, к чему могут привести не только поступки, но и слова. 

7. "Путешествие Голубой Стрелы" Джанни Родари. Сказочная повесть, написанная в увлекательной и легкой манере, рассказывает о рождественском волшебном путешествии игрушечного поезда "Голубая Стрела" и его кукольных пассажиров. Вместе с главными героями книги читателю предстоит решить немалое количество задач, обрести друзей и сразиться с коварными врагами, которые, как правило, ждут где-то за поворотом. И только смелость, честность и отвага, а также огромное желание добраться до цели и дружеская поддержка помогают преодолеть все трудности. 

8. "Волшебная зима" Туве Янссона. Новогодний рассказ про милых и забавных Муми-троллей. Всем известно, зимой обитатели долины спят. Но Муми-тролль вдруг проснулся и обнаружил, что выспался. Он разыскал малышку Мю, и они с нетерпением стали поджидать Ледяную деву. За долгую зиму им придётся пережить немало: опасные приключения, удивительные встречи и весёлый праздник. Но зато весной Муми-тролль с гордостью может сказать, что он первый в мире Муми-тролль, который не спал целый год".

9. "Чук и Гек" Аркадия Гайдара. Этот рассказ привлечет внимание ваших детей тем, что главные герои – не сказочные персонажи, а реальные мальчишки. Шаловливые, хитрые, но добрые. История о том, как дети с мамой отправились встречать Новый год далеко в тайгу к папе. Добрый и веселый рассказ о шалостях и тревогах двух мальчишек.

10. "Серая шейка" Д.Н. Мамина-Сибиряка. Трогательная история про уточку, которая повредила крыло и осталась одна зимовать. Самоотверженность, взаимовыручка и вера в себя в любой ситуации – это главные качества, которым учит эта сказка.

11. "Рождество у крёстной. Правдивые истории и немножко волшебства" Елены Масло. Книга написана от лица девочки, родителям которой некогда ею заниматься. И она проводит новогодние каникулы у крёстной. Маленькая Вика и её любимая крёстная — выдумщицы: то фабрику по производству снежинок устраивают, то приглашают всех желающих скатиться на горных лыжах прямо из окна своей квартиры, то вместе со всей окрестной ребятнёй лепят снежного коня, который превращается в настоящего Пегаса…Книга просто наполнена волшебством и добротой. 

12. "Приключения новогодних игрушек" и "Страна новогодних игрушек" Елены Ракитиной. Это по-настоящему новогодние книги, потому что рассказывают о приключениях новогодних игрушек на елке. Эти книги понравятся и детям, и взрослым. Они создают новогоднее настроение, возвращают в детство, заставляют верить в чудеса и ждать волшебства. 

13. "Новый Год. Жутко запутанное дело" Аким, Драгунский, Золотов. Эта книга интересна формой повествования. История Нового года преподнесена в виде материалов расследования. Весь объём книги разбит на восемь "дел", каждое из которых рассказывает о том, когда и почему возникла та или иная традиция, связанная с празднованием Нового года.

14. "Правдивая история Деда Мороза" Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. Книга написана в 2007 г. Адресована детям 8-12 лет – тем, кто ещё верит в чудеса, но уже готов принять правду. Действие повести охватывает целое столетие. Волей случая инженер-путеец Сергей Иванович Морозов раз в году превращается в Деда Мороза. Вместе с ним мы проживаем XX век и ступаем в век XXI, а перед нашими глазами проходит история нашей страны, яркая и мрачная, победная и трагическая, знакомая и незнакомая. Повесть была награждена почетной грамотой в номинации "Проза" на Всероссийском конкурсе произведений для детей и юношества "Алые паруса" в 2007 году и дипломом лауреата малой премии "Заветная мечта" в 2008 году.

15. "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя. Удивительный образный и яркий язык этого писателя, старинные традиции празднования Нового года и путешествие кузнеца на черте – великолепное произведение для семейного чтения.

Переопубликовано из проекта Новый год – 2016

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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