Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение российского самолета Минобороны, который унес жизни 92 человек, сообщают РИА Новости.

На одной картинке они изобразили самолет в падении, а рядом солиста ансамбля имени Александрова, который издает протяжный звук "А-А-А-А-А-А". Карикатура сопровождена подписью "Репертуар хора Красной армии расширяется". На второй — самолет стремительно теряет высоту и подпись: "Плохие новости… Путина там не было". На третьей карикатуре изображены военные, которые поют под водой на фоне потерпевшего крушение Ту-154. Военных слушают рыбы, которым нравится их пение. Надпись над карикатурой: "После катастрофы Красная армия завоевала новую аудиторию".

На это "творчество" незамедлительно отреагировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она заявила, что карикатура на эту трагедию вне человеческой морали и закона, это экстремизм, который не имеет никакого отношения к журналистике.

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"Художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма", — подчеркнула она.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал карикатуры "натужной гадостью" и "мазней", а также отметил, что если "подобное" — это проявление подлинных "западных ценностей", то их обладатели и те, кто их защищают, обречены как минимум на одиночество.