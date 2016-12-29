Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение российского самолета Минобороны, который унес жизни 92 человек, сообщают РИА Новости.
На одной картинке они изобразили самолет в падении, а рядом солиста ансамбля имени Александрова, который издает протяжный звук "А-А-А-А-А-А". Карикатура сопровождена подписью "Репертуар хора Красной армии расширяется". На второй — самолет стремительно теряет высоту и подпись: "Плохие новости… Путина там не было". На третьей карикатуре изображены военные, которые поют под водой на фоне потерпевшего крушение Ту-154. Военных слушают рыбы, которым нравится их пение. Надпись над карикатурой: "После катастрофы Красная армия завоевала новую аудиторию".
На это "творчество" незамедлительно отреагировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она заявила, что карикатура на эту трагедию вне человеческой морали и закона, это экстремизм, который не имеет никакого отношения к журналистике.
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"Художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма", — подчеркнула она.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал карикатуры "натужной гадостью" и "мазней", а также отметил, что если "подобное" — это проявление подлинных "западных ценностей", то их обладатели и те, кто их защищают, обречены как минимум на одиночество.
Комментарии
Уроды!
И что теперь? Заявить что во франции к власти пришли не хорошие люди и отправить туда добровольцев?
Вырожденцы, нам их не понять. Не зря их топчут сейчас понаехавшие.
Отбросы решили заработать бабла любой ценой, хоть всех их перебей. Когда бородатые парни устроят им в редакции очередной убойный цех, опять все еврогеи сбегутся фотографироваться? Мы шарли эбдо, мол...
Мало их, козлов, постреляли...
Свобода это важнейшее завоевание человечества, единственное ограничение свободы - нравственные нормы, которые, как утверждает религия, установил бог. Выход за пределы нравственных норм - вызов богу и Европа сейчас делает этот вызов. Как будто проверяет насколько долго он может это терпеть. Не понимая, что периодически ей это аукается. А однажды - аукнется окончательно
Наверное, не правильно будет нарисовать журналиста Charlie Hebdo, которому в голову стреляет террорист, а летящие на бумагу мозги оставляют на ней рисунок в виде карикатуры на террориста. Это будет за гранью морали