1 января — не только долгожданный и всеми любимый праздник, это еще и самый богатый день в году по количеству новых изменений в законодательстве. Одним из законов, который вступит в силу в первый день 2017 года, – ограничение производства и оборота алкогольной продукции в полимерной потребительской таре. Подробнее, что это такое и как это отразится на потребителях, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Фактически этот закон наложил вето на продажу любых спиртных напитков в полимерной таре объемом более полутора литров. С 1 января 2017 года заводам будет запрещено производство и оборот пива и другой алкогольной продукции в пластике объемом свыше 1,5 литра.
Все, что было произведено до этой даты, необходимо успеть реализовать в течение полугода. С 1 июля розничная продажа пива и другого алкоголя в таре более 1,5 литра не допускается. По сути, покупатели ощутят действие этого закона только летом, когда с полок исчезнет пиво в большой таре.
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Для юридических лиц размер штрафов куда серьезнее – от 300 до 500 тысяч. Также возможна конфискация "предметов административного правонарушения".
Официальная позиция чиновников, которые выступают за запрет ПЭТ, – борьба с алкоголизацией россиян. Для многих россиян с низким уровнем дохода пиво — единственный доступный алкоголь.
Кроме этого, противники пластиковых бутылок ссылаются на наличие в такой таре вредного для здоровья вещества — дибутилфталата, который наносит удар по ЦНС, а это небезопасно для здоровья.
Еще один аргумент — такая упаковка провоцирует увеличение нелегального оборота продукции. Дело в том, что из капсулы, из которой выдувается бутылка, прямо на предприятии можно изготовить тару любого объема от 0,33 до 2,5 литра.
Производители-нелегалы благодаря этому скрывают реальный объем производства, их невозможно проверить. В результате на рынок в огромном количестве попадают псевдопивные напитки. По данным проверок Росалкогольрегулирования, только каждая 20-я бутылка производится легально.
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться тут.
Комментарии
боярышник то на месяц в пластике запретили продавать,а тут пиво
Трехлитровые стеклянные банки снова в тренде?
Опять как с молоком, которое раньше было пакетами по 1,0 л., а стало 900 мл, так и с пивом ждём "недополторашки" объёмом 1,45)))
25 лет травили дибутилфталатом. А что в 90-х не было известно, что пластик содержит дибутилфталат?
А чем отличается две по 1.5 от одной 3.0?
Наклюкатся пивом гораздо дороже чем водкой, это о доступности пива.