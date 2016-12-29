Четверг, 29 Декабрь, 12:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,67
€ 63,49
Brent
$ 53
-5°
Обь
64см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Законы - 2017Крушение самолета МинобороныНовый год – 2017
Новости

Когда и почему в России запретят продавать пиво в пластиковых бутылках?

, ИА "Амител"
Ранее предлагалось внести ограничение пластиковой тары до 0,5 литра, что фактически означало запрет на продажу пива

1 января — не только долгожданный и всеми любимый праздник, это еще и самый богатый день в году по количеству новых изменений в законодательстве. Одним из законов, который вступит в силу в первый день 2017 года, – ограничение производства и оборота алкогольной продукции в полимерной потребительской таре. Подробнее, что это такое и как это отразится на потребителях, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
И как же это отразится на потребителях?

Фактически этот закон наложил вето на продажу любых спиртных напитков в полимерной таре объемом более полутора литров. С 1 января 2017 года заводам будет запрещено производство и оборот пива и другой алкогольной продукции в пластике объемом свыше 1,5 литра.

Все, что было произведено до этой даты, необходимо успеть реализовать в течение полугода. С 1 июля розничная продажа пива и другого алкоголя в таре более 1,5 литра не допускается. По сути, покупатели ощутят действие этого закона только летом, когда с полок исчезнет пиво в большой таре.

2
А какая предусмотрена ответственность?
За производство и продажу алкогольной продукции в запрещенной таре предусмотрены крупные штрафы. Должностных лиц будут наказывать штрафом от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме этого, могут конфисковать и саму алкогольную продукцию.

Читайте также: Запрет на продажу спиртосодержащей продукции ввели в России

Для юридических лиц размер штрафов куда серьезнее – от 300 до 500 тысяч. Также возможна конфискация "предметов административного правонарушения".
3
Интересно, зачем все, что больше "полторашек", решили отменить?

Официальная позиция чиновников, которые выступают за запрет ПЭТ, – борьба с алкоголизацией россиян. Для многих россиян с низким уровнем дохода пиво — единственный доступный алкоголь.

Кроме этого, противники пластиковых бутылок ссылаются на наличие в такой таре вредного для здоровья вещества — дибутилфталата, который наносит удар по ЦНС, а это небезопасно для здоровья.

Еще один аргумент — такая упаковка провоцирует увеличение нелегального оборота продукции. Дело в том, что из капсулы, из которой выдувается бутылка, прямо на предприятии можно изготовить тару любого объема от 0,33 до 2,5 литра.

Производители-нелегалы благодаря этому скрывают реальный объем производства, их невозможно проверить. В результате на рынок в огромном количестве попадают псевдопивные напитки. По данным проверок Росалкогольрегулирования, только каждая 20-я бутылка производится легально.

4
На розлив в "двушках" и "трешках" пиво продавать будут?
Судя по формулировке прямого запрета на это нет. По всей видимости, сейчас табу распространяется только на алкогольную продукцию, которая выпускается в ПЭТ-таре сразу на заводе. Но не исключено, что в дальнейшем шаги, направленные на борьбу с алкоголизацией населения, будут сделаны и в этом направлении. 

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться тут.

 

Читайте также в сюжете: Законы - 2017

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

29.12.2016 11:57
- гость -

боярышник то на месяц в пластике запретили продавать,а тут пиво

0  0
29.12.2016 12:04
- гость -

Трехлитровые стеклянные банки снова в тренде?

0  0
29.12.2016 12:13
Gena

Опять как с молоком, которое раньше было пакетами по 1,0 л., а стало 900 мл, так и с пивом ждём "недополторашки" объёмом 1,45)))

0  0
29.12.2016 12:19
- гость -

25 лет травили дибутилфталатом. А что в 90-х не было известно, что пластик содержит дибутилфталат?

0  0
29.12.2016 12:32
- гость -

А чем отличается две по 1.5 от одной 3.0?

0  0
29.12.2016 12:32
- гость -

Наклюкатся пивом гораздо дороже чем водкой, это о доступности пива.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
12:37
Движение меняют в Барнауле ради беспрепятственного выезда "скорой помощи" 0
12:33
Сказочное настроение: смотрим, как в парке ВРЗ открыли новогоднюю елку 0
12:30
Команда "Матрешки-Сибирь" рассказывает, как меняются девушки Барнаула 0
12:18
Парковку машин массово ограничат в Барнауле из-за расчистки снега 3
12:09
Трамп прокомментировал намерения США ввести новые антироссийские санкции 4
12:00
Новое семейное кафе открылось в центре Барнаула 0
11:51
Когда и почему в России запретят продавать пиво в пластиковых бутылках? 6
11:35
СКР на Алтае поздравил с Новым годом маленьких пациентов онкогематологии 0
11:29
СК перед Новым годом напомнил алтайским чиновникам о запрете на подарки 2
11:17
Юной и талантливой жительнице Алтайского края нужна помощь на реабилитацию 0
11:15
Трамп обвинил Обаму в создании трудностей при передаче власти 4
11:02
Загоревшийся дом в Барнауле тушили 22 человека 2
10:56
Вклады алтайского бизнеса в "Россельхозбанке" превысили 3,5 млрд рублей 0
10:37
Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери 0
10:29
Главный Дед Мороз России поздравил барнаульцев с Новым годом. Видео 2
10:17
Снежки, петушки и голубой дом: новогодняя игра от Amic.ru 6
10:16
СМИ сообщили о планах РФ, Турции и Ирана разделить Сирию на зоны влияния 3
10:09
Зимняя сказка: как украсили площадь Сахарова в Барнауле к Новому году. Фото 6
10:00
Веселые зимние каникулы в центре развлечений "Арена-Парк" 0
09:56
МИД Польши потребовал от РФ записи из кабины самолета Качиньского 1
09:42
Новый автобусный маршрут до медицинского кластера запустят в Барнауле 8
09:33
Долги по ЖКХ с россиян начнут взыскивать по "упрощенке" 66
09:30
АлтГТУ имени Ползунова вошел в список лучших вузов России 4
09:14
Мошенники обманули жительницу Барнаула, представившись сотрудниками банка 0
08:57
СМИ назвали дату введения санкций США против РФ за кибератаки на выборах 8
08:43
Минобороны о карикатурах Charlie Hebdo на Ту-154: "Испражнения на бумагу" 12
08:39
Где для вас лучший отдых на новогодних каникулах? Гадаем вместе с Amic.ru 0
08:21
СМИ: экстремисты в Афганистане обезглавили женщину за шопинг без мужа 22
07:54
Топ-15 новогодних книг для детей и их родителей по версии Amic.ru 1
07:46
КВН и "Лабутены": что россияне смотрели и слушали в 2016 году? 1
07:36
Соболиная дорожка и два Деда Мороза: душевные истории о подарках 0
07:27
Все готово: в Алтайском крае с января заработает правительство 17
07:06
Алтайские комсомольцы выбрали себе нового главу 4
06:45
Мэрия Барнаула призывает собственников ТРЦ проверить здания на безопасность 6
06:24
Коттедж у реки выставили на продажу в Барнауле за 19 миллионов рублей. Фото 22
06:17
Charlie Hebdo опубликовал язвительные карикатуры на крушение Ту-154 40
06:01
Алтайский Роспотребнадзор изъял из торговли 2,5 тысячи бутылок "Боярышника" 9
05:08
Сильный ветер, снег и гололед ожидают в Алтайском крае 29 декабря 0
04:08
Что подарить теще и свекрови на Новый год? 24
03:04
"Мама дома, мамы нет": проект "Жить" выпустил новогодний социальный ролик 0
02:01
Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде "Звездных войн" 0
01:04
Худрука театра "Сатирикон" Константина Райкина прооперировали в Тобольске 0
00:09
ИА Regnum намерено судиться с Марией Захаровой за клевету 2
23:14
РУСАДА заявило об искажении слов Анцелиович о допинге в России 1
22:03
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле в связи с крушением Ту-154 2
21:13
Обломки разбившегося Ту-154 продолжат искать в новогоднюю ночь - СМИ 0
20:09
Почти 15 млрд рублей выделят на президентскую кампанию в РФ в 2017 году 5
19:52
Стали известны планы Владимира Путина на новогодние каникулы 0
19:26
Песков прокомментировал "признание" РУСАДА о поддержке допинга в России 1
19:07
Коротко о главном: ЧП в "Ашане", Денисов и новый сити-менеджер Новоалтайска
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 декабря

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.