Фото: wordpress.com
Религиозные фанатики в Афганистане обезглавили женщину за то, что она пришла на рынок без сопровождения мужа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Independent.
Уточняется, что инцидент произошел на этой неделе в селении Лати в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. По данным издания, селение по факту находится под влиянием движения "Талибан" (запрещено в России), поскольку официальные власти не могут контролировать зону, где оно расположено.
30-летняя женщина, которую звали Сакина, отправилась на рынок за покупками одна, поскольку ее муж находился в Иране.
Там ее остановили вооруженные экстремисты, которые расправились с ней. Отмечается, что они посчитали, что ее пребывание в людном месте без мужа является изменой.
Согласно заявлению властей Афганистана, преступление совершили талибы, но исламистское движение отвергло причастность к убийству.
Агентство добавляет, что во время пребывания у власти в стране в 1996-2001 годах "Талибан" сильно ограничило права женщин в соответствии со своим ультраконсервативным пониманием норм ислама.
Комментарии
как в анекдоте "Вот и сходил за хлебушком"
мда двадцать первый век я себе по другому представлял
08:36 и 08:45, да что вы за люди-то такие? хохлы, что ли?
Мрак какой-то просто.
а ты черножопый?
А первым двум "гостям" - нелюди. Вашу маму-сестру-жену-дочь представьте на ее месте прежде чем так шутить. Или вы поклонники Я-Шарли?
ты дурак?
Сам ты дурак!
09:04 29 декабря 2016 г. 09:09
ты дурак?
Вот ишшо один к Котлам напрашивается
ты дурак?
поводов для шуток тут не вижу.
по сабжу: эта ситуация - ещё один пример бездонной пропасти между "исламским" миром и цивилизацией.
Без мужа нельзя, но и с мужем тоже надо осторожно, - через несколько часов шопинга уже он может ее обезглавить.
09:12 29 декабря 2016 г. 09:22
ты дурак?
Вот ишшо один к Котлам напрашивается
дикари! средневековье какое-то!