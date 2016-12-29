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Новости

СМИ: экстремисты в Афганистане обезглавили женщину за шопинг без мужа

, ИА "Амител"
30-летняя женщина пошла на рынок за покупками одна, так как ее муж был в Иране

Фото: wordpress.com

Религиозные фанатики в Афганистане обезглавили женщину за то, что она пришла на рынок без сопровождения мужа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел на этой неделе в селении Лати в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. По данным издания, селение по факту находится под влиянием движения "Талибан" (запрещено в России), поскольку официальные власти не могут контролировать зону, где оно расположено.

30-летняя женщина, которую звали Сакина, отправилась на рынок за покупками одна, поскольку ее муж находился в Иране.

Там ее остановили вооруженные экстремисты, которые расправились с ней. Отмечается, что они посчитали, что ее пребывание в людном месте без мужа является изменой.

Согласно заявлению властей Афганистана, преступление совершили талибы, но исламистское движение отвергло причастность к убийству.

Агентство добавляет, что во время пребывания у власти в стране в 1996-2001 годах "Талибан" сильно ограничило права женщин в соответствии со своим ультраконсервативным пониманием норм ислама.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.12.2016 08:36
ууууу потеряла голову ууу

0  0
29.12.2016 08:45
-гость-

как в анекдоте "Вот и сходил за хлебушком"

0  0
29.12.2016 08:53
- гость -

мда двадцать первый век я себе по другому представлял

0  0
29.12.2016 08:54
финт

08:36 и 08:45, да что вы за люди-то такие? хохлы, что ли?

0  0
29.12.2016 09:02
Nhjwrbq

Мрак какой-то просто.

0  0
29.12.2016 09:03
08:54

а ты черножопый?

0  0
29.12.2016 09:04
Nhjwrbq

А первым двум "гостям" - нелюди. Вашу маму-сестру-жену-дочь представьте на ее месте прежде чем так шутить. Или вы поклонники Я-Шарли?

0  0
29.12.2016 09:09
09:04

ты дурак?

0  0
29.12.2016 09:12
- гость -

Сам ты дурак!

0  0
29.12.2016 09:12
Nhjwrbq

09:04 29 декабря 2016 г. 09:09

ты дурак?

Вот ишшо один к Котлам напрашивается

0  0
29.12.2016 09:22
09:12

ты дурак?

0  0
29.12.2016 09:28
дэд марос

поводов для шуток тут не вижу.

по сабжу: эта ситуация - ещё один пример бездонной пропасти между "исламским" миром и цивилизацией.

0  0
29.12.2016 09:30
Nic

Без мужа нельзя, но и с мужем тоже надо осторожно, - через несколько часов шопинга уже он может ее обезглавить.

0  0
29.12.2016 09:30
Nhjwrbq

09:12 29 декабря 2016 г. 09:22

ты дурак?

Вот ишшо один к Котлам напрашивается

0  0
29.12.2016 09:34
- гость -

дикари! средневековье какое-то!

0  0
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