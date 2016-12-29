Фото: wordpress.com

Религиозные фанатики в Афганистане обезглавили женщину за то, что она пришла на рынок без сопровождения мужа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел на этой неделе в селении Лати в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. По данным издания, селение по факту находится под влиянием движения "Талибан" (запрещено в России), поскольку официальные власти не могут контролировать зону, где оно расположено.

30-летняя женщина, которую звали Сакина, отправилась на рынок за покупками одна, поскольку ее муж находился в Иране.

Там ее остановили вооруженные экстремисты, которые расправились с ней. Отмечается, что они посчитали, что ее пребывание в людном месте без мужа является изменой.

Согласно заявлению властей Афганистана, преступление совершили талибы, но исламистское движение отвергло причастность к убийству.

Агентство добавляет, что во время пребывания у власти в стране в 1996-2001 годах "Талибан" сильно ограничило права женщин в соответствии со своим ультраконсервативным пониманием норм ислама.