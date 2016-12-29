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Новости

Минобороны о карикатурах Charlie Hebdo на Ту-154: "Испражнения на бумагу"

, ИА "Амител"
Представитель ведомства отметил, что если они являются проявлением западных ценностей, то их обладатели обречены на одиночество

Фото: gundemavrasya.com

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал карикатуры французского журнала Charlie Hebdo на крушение Ту-154 в Черном море под Сочи "натужной гадостью", пишет РИА Новости.

Сатирический журнал вновь оказался в центре скандала, разместив карикатуру, которая касается авиакатастрофы Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. На рисунке изображен падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". В подписи к рисунку сказано: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимания на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", — сказал представитель Минобороны РФ, комментируя данную карикатуру.

Он также назвал ее "мазней" и подчеркнул, что если такое является проявлением подлинных "западных ценностей", то их обладатели и защищающие их обречены как минимум на одиночество.

Также Конашенков не удивился, что, по его словам, как-то притихли россияне, не так давно позировавшие на селфи в майках Je suis Charlie (Я — Шарли)".

Напомним, ранее сообщалось, что 7 января прошлого года террористы открыли стрельбу в здании редакции Charlie Hebdo в центре Парижа. В результате нападения погибли 12 человек, включая восемь журналистов. Еще 11 получили ранения.

Летевший в Сирию самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. Никто из находившихся на борту людей – военных, музыкантов и журналистов – не выжил.

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.12.2016 09:08
- гость -

Вы, журналисты, ничуть не лучше. В погоне за рейтингами вы старательно тащите всю эту гадость нам.

0  0
29.12.2016 09:12
- гость -

Если про амеров карикатуры делают, то шарли классные, а про Россию - они террористы?

0  0
29.12.2016 09:28
ВОВА

Минобороны САРТИРНОГО ПРЕЗИДЕНТА России назвало карикатуры Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154 «испражнениями на бумагу» - ЗНАЮТ ТОЛК В ДЕРЬМЕ !!!!!!!!!!

0  0
29.12.2016 09:29
дэд марос

ВОВА 29 декабря 2016 г. 09:28 пнх, тварь, пнх

0  0
29.12.2016 09:32
- гость -

Чкаловская 800-я авиационная база Минобороны РФ, в парк которой входил Ту-154, потерпевший крушение над Чёрным морем, будет расформирована. Об этом сообщают "Известия".

0  0
29.12.2016 09:36
- гость -

Россияне надевали майки "Я-Шарли", чтобы выразить протест против терроризма и убийства. Даже если чьи-то мнение, видение, рисунок кажутся тебе гнусными, мерзкими, "натужной гадостью", оскорблением, свое несогласие можно выразить любым способом, но не жестоким убийством. Это позиция цивилизованного общества.

0  0
29.12.2016 09:37
- гость -

ВОВА 29 декабря 2016 г. 09:28 Минобороны САРТИРНОГО ПРЕЗИДЕНТА России назвало карикатуры Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154 «испражнениями на бумагу» - ЗНАЮТ ТОЛК В ДЕРЬМЕ !!!!!!!!!!

В дерьме сартирной Европы. А кто его не знает, она вся сейчас в нем

0  0
29.12.2016 09:37
- гость -

Как тщательно модер оберегает подросшего вовочку из анекдотов, внука кази.

0  0
29.12.2016 09:40
- гость -

- гость - 29 декабря 2016 г. 09:12 Если про амеров карикатуры делают, то шарли классные, а про Россию - они террористы?

Разве они делали карикатуру на разрываемого толпой ливийцев американского посла, кричащего свободные ливийцы, делайте, что хотите? Если да, то это тоже не хорошо

0  0
29.12.2016 09:42
- гость -

- гость - 29 декабря 2016 г. 09:36 Россияне надевали майки "Я-Шарли", чтобы выразить протест против терроризма и убийства. Даже если чьи-то мнение, видение, рисунок кажутся тебе гнусными, мерзкими, "натужной гадостью", оскорблением, свое несогласие можно выразить любым способом, но не жестоким убийством. Это позиция цивилизованного общества.

А кто тут одобряет убийства? Кроме Шарли? На карикатуру можно отвечать только карикатурой. Никаких убийств. Максимум, уголовным делом, если есть состав преступления

0  0
29.12.2016 10:01
- гость -

29.12.2016 09:42 - гость - А кто тут одобряет убийства? Кроме Шарли? - Тут - это где? Речь шла о нападении на офис редакции Шарли Эбдо и убийстве 12 человек в защиту поруганных религиозных ценностей. Именно после этого нападения террористов появилась фраза "Я -Шарли", в том числе на футболках россиян, как лозунг в защиту свободы слова. Да, эти карикатуры многим кажутся кощунственными (мне в том числе), но это упоминание о "притихших россиянах в футболках" кажется неуместным.

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