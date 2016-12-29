Фото: gundemavrasya.com
Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал карикатуры французского журнала Charlie Hebdo на крушение Ту-154 в Черном море под Сочи "натужной гадостью", пишет РИА Новости.
Сатирический журнал вновь оказался в центре скандала, разместив карикатуру, которая касается авиакатастрофы Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. На рисунке изображен падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". В подписи к рисунку сказано: "Репертуар хора Красной армии расширяется".
"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимания на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", — сказал представитель Минобороны РФ, комментируя данную карикатуру.
Он также назвал ее "мазней" и подчеркнул, что если такое является проявлением подлинных "западных ценностей", то их обладатели и защищающие их обречены как минимум на одиночество.
Также Конашенков не удивился, что, по его словам, как-то притихли россияне, не так давно позировавшие на селфи в майках Je suis Charlie (Я — Шарли)".
Напомним, ранее сообщалось, что 7 января прошлого года террористы открыли стрельбу в здании редакции Charlie Hebdo в центре Парижа. В результате нападения погибли 12 человек, включая восемь журналистов. Еще 11 получили ранения.
Летевший в Сирию самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. Никто из находившихся на борту людей – военных, музыкантов и журналистов – не выжил.
Комментарии
Вы, журналисты, ничуть не лучше. В погоне за рейтингами вы старательно тащите всю эту гадость нам.
Если про амеров карикатуры делают, то шарли классные, а про Россию - они террористы?
Минобороны САРТИРНОГО ПРЕЗИДЕНТА России назвало карикатуры Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154 «испражнениями на бумагу» - ЗНАЮТ ТОЛК В ДЕРЬМЕ !!!!!!!!!!
ВОВА 29 декабря 2016 г. 09:28 пнх, тварь, пнх
Чкаловская 800-я авиационная база Минобороны РФ, в парк которой входил Ту-154, потерпевший крушение над Чёрным морем, будет расформирована. Об этом сообщают "Известия".
Россияне надевали майки "Я-Шарли", чтобы выразить протест против терроризма и убийства. Даже если чьи-то мнение, видение, рисунок кажутся тебе гнусными, мерзкими, "натужной гадостью", оскорблением, свое несогласие можно выразить любым способом, но не жестоким убийством. Это позиция цивилизованного общества.
ВОВА 29 декабря 2016 г. 09:28 Минобороны САРТИРНОГО ПРЕЗИДЕНТА России назвало карикатуры Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154 «испражнениями на бумагу» - ЗНАЮТ ТОЛК В ДЕРЬМЕ !!!!!!!!!!
В дерьме сартирной Европы. А кто его не знает, она вся сейчас в нем
Как тщательно модер оберегает подросшего вовочку из анекдотов, внука кази.