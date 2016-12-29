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Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал карикатуры французского журнала Charlie Hebdo на крушение Ту-154 в Черном море под Сочи "натужной гадостью", пишет РИА Новости.

Сатирический журнал вновь оказался в центре скандала, разместив карикатуру, которая касается авиакатастрофы Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. На рисунке изображен падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". В подписи к рисунку сказано: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимания на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", — сказал представитель Минобороны РФ, комментируя данную карикатуру.

Он также назвал ее "мазней" и подчеркнул, что если такое является проявлением подлинных "западных ценностей", то их обладатели и защищающие их обречены как минимум на одиночество.

Также Конашенков не удивился, что, по его словам, как-то притихли россияне, не так давно позировавшие на селфи в майках Je suis Charlie (Я — Шарли)".

Напомним, ранее сообщалось, что 7 января прошлого года террористы открыли стрельбу в здании редакции Charlie Hebdo в центре Парижа. В результате нападения погибли 12 человек, включая восемь журналистов. Еще 11 получили ранения.

Летевший в Сирию самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. Никто из находившихся на борту людей – военных, музыкантов и журналистов – не выжил.