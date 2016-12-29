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Белый дом готовится объявить в четверг, 29 декабря, о введении некоторых мер против РФ в ответ на якобы вмешательство Москвы в процесс американских выборов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на CNN.
Телеканал отмечает, что данные действия включают в себя расширение санкций и дипломатические меры. Кроме этого, ожидается, что будут названы лица, которые связаны с "российской кампанией дезинформации" по использованию украденных данных с целью навредить избирательной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Официальные лица США также отметили, что федеральное правительство планирует "некоторые внезапные действия" агентурного характера.
Издание отмечает, что в последние месяцы представители администрации действующего президента Барака Обамы сосредоточены на обеспечении защиты машин для голосования и предотвращении попытки хакеров повлиять на него. Спецслужбы отмечают, что фальсификаций не было, как и повышенной активности хакеров в день голосования, 8 ноября.
Ранее Обама поручил разведсообществу подготовить доклад о враждебных действиях хакеров против Соединенных Штатов. В частности, ожидается, что в нем расскажут о хакерских атаках Китая и якобы происходивших попытках несанкционированного доступа к ресурсам, которые имеют отношение к избирательному процессу, а также "кампании дезинформации со стороны российских спецслужб".
В администрации главы государства полагают, что, совершив такие действия, Россия "вышла за пределы" того, что обычно делается в сфере кибершпионажа государств по отношению друг к другу.
В среду, 28 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Вашингтона ввести новые санкции, предупредила, что США столкнутся с ответными мерами от Москвы на свои враждебные шаги.
Комментарии
Ладно уж, назовём нашего шпиона в Америке. Это-Форест Гамп.
Россия ответит на возможные новые санкции Вашингтона, заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.
«Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России», — отметила она.
Снежок напоследок гадит как может)
а нас рать!
А если устроить им на выборах флешмоб? Нанять за бухло черных ребят, а они устроят на участках погромы? Во санкции польются!