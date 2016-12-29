Фото: penza-post.ru
Новый факт телефонного мошенничества зафиксирован в Барнауле — горожанку обманули от имени банка.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне днем на сотовый телефон потерпевшей пришло смс-сообщение о том, что с ее банковской карты произошло ошибочное списание.
Чтобы решить проблему, женщине предлагалось обратиться в "контактный центр". Когда горожанка позвонила по указанному номеру, ей сказали, что для возврата денег необходимо подойти к банкомату и произвести некоторые операции.
В итоге женщина выполнила все указания мнимого оператора банка, и со счета потерпевшей было похищено три тысячи рублей.
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