Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Центральная новогодняя площадка Барнаула, по традиции разместившаяся на площади Сахарова, полностью готова к празднику.
Как сообщал портал Amic.ru, работы здесь начались 5 декабря — сразу после того, как перекрыли проспект Социалистический. Затраты на обустройство новогоднего городка и установку 32-метровой ели составили 8,6 миллиона рублей.
Официальное открытие центральной елки Барнаула пройдет вечером 30 декабря. Торжественное мероприятие будет сопровождаться фейерверком. В новогоднюю ночь на площади Сахарова для горожан устроят музыкальное представление.
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Отметим, что главные районные елки в Барнауле начали работу в минувшую субботу, 24 декабря.
Комментарии
А мне очень понравилось как украсили кардиоцентр. И тематика соблюдена (сердечки) и выглядит очень стильно и не избито
аааааа привидения!!!!
по фотам очень красиво украсили!!!
Снегурочка особо понравилась.
это фата а не горб!!! или вы про что???