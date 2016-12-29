Фото: zhkhacker.ru
Неприятный сюрприз ждет неплательщиков коммунальных услуг в 2017 году: долги за ЖКХ, телефон и неоплаченные налоги будут списывать с банковских карточек и счетов в приказном порядке. Об этом в среду, 28 декабря, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее постановление 27 декабря принял Верховный суд РФ. Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.
Агентство пишет, что в ситуациях, когда долги очевидны и не вызывают сомнений, действовать будут быстро, минуя исполнительное производство.
В постановлении Верховного суда сказано: новые процедуры позволят поставщикам услуг в ускоренном порядке получить документ из суда и списать деньги со счета. Там же уточняется, что бесспорными являются требования, которые подтверждены письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений и признаваемые должником.
По словам юристов, приказной порядок не требует судебного разбирательства. Аналогично уже взыскивают долги по кредитам и алиментам. Сейчас список категорий расширен. Управляющая компания, налоговая инспекция или поставщик услуг телефонной связи могут обратиться с заявлением в суд, который выпишет судебный приказ.
После этого за должника возьмутся судебные приставы, которые должны ставить в известность обо всех стадиях судебного и исполнительного производства и несколько раз уведомить человека перед списанием долгов с карты или счета.
Эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ, юрист Кирилл Чернявский отметил, что с кредитной карты списывать никто не имеет права, "а с дебетовой, то есть с зарплатной – пожалуйста".
Юрист также объясняет, что кардинальных изменений не произошло и ранее взыскивали аналогично. Однако теперь эти категории дел подпадают под упрощенное делопроизводство и под судебный приказ. Раньше так взыскивали долги по кредитам и алиментам, а сейчас – ЖКУ, связь и налоги.
Уточняется, что порой человек должен не ту сумму, которую с него требуют, или вообще ничего не должен. В данном случае судебный приказ можно оспорить, но нужно успеть за 10 дней с момента получения требования, пишет агентство.
Для этого необходимо направить письмо о несогласии с указанной цифрой или наличием долга в ответ на письмо о том, что по судебному приказу вынесено решение. После этого начнется разбор по существу, то есть судебный процесс, на котором можно доказывать и приводить свои аргументы.
Чернявский отмечает, что ускоренная процедура взыскания долгов является не очень справедливой, поскольку заявление можно написать на кого угодно и на что угодно, приложив два-три документа. По существу его никто не будет рассматривать в суде. А если человек не заявит, что не согласен, то априори с ним согласится.
Комментарии
Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.
а как-же трехлетний срок исковой давности по гражданским делам
Потому что за каждым ЖЭУ или ТСЖ стоит депутат.........................
Да, как насчёт 196гкрф ??
Верховный суд утвердил полное беззаконие. Какой-то мелкий чинушка ошибётся, а человек будет сидеть без средств и бегать по судам доказывать, что он не верблюд.
Просто у министров и депутатов детки подросли. А нефтяные поля и титановые долины ДАВНО имеют своих хозяев. Так что кроме золотой жилы - тарифов ЖКХ- нет ничего!
А слабО написать, наконец, не антинародный закон? Чтобы обманутые плательщики могли снимать деньги со счетов УК? По упрощенной схеме?
Представляю, сколько будет невинных жертв из-за различных глюков информационных систем... Автоплатежи никого не убедили?
"...Вы на что живёте?... На свою зарплату?... Вот и они хотят на Вашу!.." (с) М.Жванецкий
Юристы жэу в судах жить будут
«Астраханские ученые намерены внедрить в рацион россиян лягушачье мясо. Научные исследования лягушатины уже ведутся и, как отмечают специалисты Астраханского государственного технического университета (АГТУ), в перспективе земноводные могут стать не только общедоступной, но и полезной пищей», – пишет в среду, 28 декабря, «Российская газета».
Исследователи АГТУ утверждают, что лягушатина, которая по вкусу и запаху напоминает курятину, гораздо полезнее последней, поскольку показатель насыщенности незаменимыми аминокислотами в ней составляет 120-130 процентов – при том, что уже 100 процентов считается «прекрасным индексом».
вот это самый сильный удар по банковской системе рф будет. от карт начнут массово отказываться.
Так вот оказывается зачем нам банковские карты всучили ...
Когда людям будет нечего есть, они выйдут на улицы.
Кто-то настойчиво хочет это?
NiGHT 29 декабря 2016 г. 09:58 от карт начнут массово отказываться. --- не только от карт, но и от счетов и вкладов вообще. Карта это всего лишь ключ
Ночному. От зарплатных не начнут. Зп налом сейчас нигде не выдают, кроме военных
Только в России, при падении доходов у людей, на всё повышают налоги и цены.
10-09 все идёт к тому, что вклады закроют и инвестирует в доллар. Который будет или в ячейке, или в домашнем сейфе