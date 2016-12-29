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Долги по ЖКХ с россиян начнут взыскивать по "упрощенке"

, ИА "Амител"
Средства с карт и счетов неплательщиков будут списывать в приказном порядке

Фото: zhkhacker.ru

Неприятный сюрприз ждет неплательщиков коммунальных услуг в 2017 году: долги за ЖКХ, телефон и неоплаченные налоги будут списывать с банковских карточек и счетов в приказном порядке. Об этом в среду, 28 декабря, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее постановление 27 декабря принял Верховный суд РФ. Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.

Агентство пишет, что в ситуациях, когда долги очевидны и не вызывают сомнений, действовать будут быстро, минуя исполнительное производство.

В постановлении Верховного суда сказано: новые процедуры позволят поставщикам услуг в ускоренном порядке получить документ из суда и списать деньги со счета. Там же уточняется, что бесспорными являются требования, которые подтверждены письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений и признаваемые должником.

По словам юристов, приказной порядок не требует судебного разбирательства. Аналогично уже взыскивают долги по кредитам и алиментам. Сейчас список категорий расширен. Управляющая компания, налоговая инспекция или поставщик услуг телефонной связи могут обратиться с заявлением в суд, который выпишет судебный приказ.

После этого за должника возьмутся судебные приставы, которые должны ставить в известность обо всех стадиях судебного и исполнительного производства и несколько раз уведомить человека перед списанием долгов с карты или счета.

Эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ, юрист Кирилл Чернявский отметил, что с кредитной карты списывать никто не имеет права, "а с дебетовой, то есть с зарплатной – пожалуйста".

Юрист также объясняет, что кардинальных изменений не произошло и ранее взыскивали аналогично. Однако теперь эти категории дел подпадают под упрощенное делопроизводство и под судебный приказ. Раньше так взыскивали долги по кредитам и алиментам, а сейчас – ЖКУ, связь и налоги.

Уточняется, что порой человек должен не ту сумму, которую с него требуют, или вообще ничего не должен. В данном случае судебный приказ можно оспорить, но нужно успеть за 10 дней с момента получения требования, пишет агентство.

Для этого необходимо направить письмо о несогласии с указанной цифрой или наличием долга в ответ на письмо о том, что по судебному приказу вынесено решение. После этого начнется разбор по существу, то есть судебный процесс, на котором можно доказывать и приводить свои аргументы.

Чернявский отмечает, что ускоренная процедура взыскания долгов является не очень справедливой, поскольку заявление можно написать на кого угодно и на что угодно, приложив два-три документа. По существу его никто не будет рассматривать в суде. А если человек не заявит, что не согласен, то априори с ним согласится.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.12.2016 09:39
- гость -

Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.

а как-же трехлетний срок исковой давности по гражданским делам

0  0
29.12.2016 09:44
msn_67@mail.ru

Потому что за каждым ЖЭУ или ТСЖ стоит депутат.........................

0  0
29.12.2016 09:46
Anarchy

Да, как насчёт 196гкрф ??

0  0
29.12.2016 09:46
- гость -

Верховный суд утвердил полное беззаконие. Какой-то мелкий чинушка ошибётся, а человек будет сидеть без средств и бегать по судам доказывать, что он не верблюд.

0  0
29.12.2016 09:50
- гость -

Просто у министров и депутатов детки подросли. А нефтяные поля и титановые долины ДАВНО имеют своих хозяев. Так что кроме золотой жилы - тарифов ЖКХ- нет ничего!

0  0
29.12.2016 09:51
- гость -

А слабО написать, наконец, не антинародный закон? Чтобы обманутые плательщики могли снимать деньги со счетов УК? По упрощенной схеме?

0  0
29.12.2016 09:53
Банковский ЛОХ

Представляю, сколько будет невинных жертв из-за различных глюков информационных систем... Автоплатежи никого не убедили?

0  0
29.12.2016 09:54
- гость -

"...Вы на что живёте?... На свою зарплату?... Вот и они хотят на Вашу!.." (с) М.Жванецкий

0  0
29.12.2016 09:56
Anarchy

Юристы жэу в судах жить будут

0  0
29.12.2016 09:57
Может не в Тему

«Астраханские ученые намерены внедрить в рацион россиян лягушачье мясо. Научные исследования лягушатины уже ведутся и, как отмечают специалисты Астраханского государственного технического университета (АГТУ), в перспективе земноводные могут стать не только общедоступной, но и полезной пищей», – пишет в среду, 28 декабря, «Российская газета».

Исследователи АГТУ утверждают, что лягушатина, которая по вкусу и запаху напоминает курятину, гораздо полезнее последней, поскольку показатель насыщенности незаменимыми аминокислотами в ней составляет 120-130 процентов – при том, что уже 100 процентов считается «прекрасным индексом».

0  0
29.12.2016 09:58
NiGHT

вот это самый сильный удар по банковской системе рф будет. от карт начнут массово отказываться.

0  0
29.12.2016 10:01
- гость -

Так вот оказывается зачем нам банковские карты всучили ...

0  0
29.12.2016 10:09
dsN

Когда людям будет нечего есть, они выйдут на улицы.

Кто-то настойчиво хочет это?

0  0
29.12.2016 10:09
- гость -

NiGHT 29 декабря 2016 г. 09:58 от карт начнут массово отказываться. --- не только от карт, но и от счетов и вкладов вообще. Карта это всего лишь ключ

0  0
29.12.2016 10:10
Anarchy

Ночному. От зарплатных не начнут. Зп налом сейчас нигде не выдают, кроме военных

0  0
29.12.2016 10:10
- гость -

Только в России, при падении доходов у людей, на всё повышают налоги и цены.

0  0
29.12.2016 10:12
Anarchy

10-09 все идёт к тому, что вклады закроют и инвестирует в доллар. Который будет или в ячейке, или в домашнем сейфе

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