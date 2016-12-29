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Неприятный сюрприз ждет неплательщиков коммунальных услуг в 2017 году: долги за ЖКХ, телефон и неоплаченные налоги будут списывать с банковских карточек и счетов в приказном порядке. Об этом в среду, 28 декабря, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее постановление 27 декабря принял Верховный суд РФ. Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.

Агентство пишет, что в ситуациях, когда долги очевидны и не вызывают сомнений, действовать будут быстро, минуя исполнительное производство.

В постановлении Верховного суда сказано: новые процедуры позволят поставщикам услуг в ускоренном порядке получить документ из суда и списать деньги со счета. Там же уточняется, что бесспорными являются требования, которые подтверждены письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений и признаваемые должником.

По словам юристов, приказной порядок не требует судебного разбирательства. Аналогично уже взыскивают долги по кредитам и алиментам. Сейчас список категорий расширен. Управляющая компания, налоговая инспекция или поставщик услуг телефонной связи могут обратиться с заявлением в суд, который выпишет судебный приказ.

После этого за должника возьмутся судебные приставы, которые должны ставить в известность обо всех стадиях судебного и исполнительного производства и несколько раз уведомить человека перед списанием долгов с карты или счета.

Эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ, юрист Кирилл Чернявский отметил, что с кредитной карты списывать никто не имеет права, "а с дебетовой, то есть с зарплатной – пожалуйста".

Юрист также объясняет, что кардинальных изменений не произошло и ранее взыскивали аналогично. Однако теперь эти категории дел подпадают под упрощенное делопроизводство и под судебный приказ. Раньше так взыскивали долги по кредитам и алиментам, а сейчас – ЖКУ, связь и налоги.

Уточняется, что порой человек должен не ту сумму, которую с него требуют, или вообще ничего не должен. В данном случае судебный приказ можно оспорить, но нужно успеть за 10 дней с момента получения требования, пишет агентство.

Для этого необходимо направить письмо о несогласии с указанной цифрой или наличием долга в ответ на письмо о том, что по судебному приказу вынесено решение. После этого начнется разбор по существу, то есть судебный процесс, на котором можно доказывать и приводить свои аргументы.

Чернявский отмечает, что ускоренная процедура взыскания долгов является не очень справедливой, поскольку заявление можно написать на кого угодно и на что угодно, приложив два-три документа. По существу его никто не будет рассматривать в суде. А если человек не заявит, что не согласен, то априори с ним согласится.