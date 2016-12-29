Фото: zhkhacker.ru
Неприятный сюрприз ждет неплательщиков коммунальных услуг в 2017 году: долги за ЖКХ, телефон и неоплаченные налоги будут списывать с банковских карточек и счетов в приказном порядке. Об этом в среду, 28 декабря, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее постановление 27 декабря принял Верховный суд РФ. Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.
Агентство пишет, что в ситуациях, когда долги очевидны и не вызывают сомнений, действовать будут быстро, минуя исполнительное производство.
В постановлении Верховного суда сказано: новые процедуры позволят поставщикам услуг в ускоренном порядке получить документ из суда и списать деньги со счета. Там же уточняется, что бесспорными являются требования, которые подтверждены письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений и признаваемые должником.
По словам юристов, приказной порядок не требует судебного разбирательства. Аналогично уже взыскивают долги по кредитам и алиментам. Сейчас список категорий расширен. Управляющая компания, налоговая инспекция или поставщик услуг телефонной связи могут обратиться с заявлением в суд, который выпишет судебный приказ.
После этого за должника возьмутся судебные приставы, которые должны ставить в известность обо всех стадиях судебного и исполнительного производства и несколько раз уведомить человека перед списанием долгов с карты или счета.
Эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ, юрист Кирилл Чернявский отметил, что с кредитной карты списывать никто не имеет права, "а с дебетовой, то есть с зарплатной – пожалуйста".
Юрист также объясняет, что кардинальных изменений не произошло и ранее взыскивали аналогично. Однако теперь эти категории дел подпадают под упрощенное делопроизводство и под судебный приказ. Раньше так взыскивали долги по кредитам и алиментам, а сейчас – ЖКУ, связь и налоги.
Уточняется, что порой человек должен не ту сумму, которую с него требуют, или вообще ничего не должен. В данном случае судебный приказ можно оспорить, но нужно успеть за 10 дней с момента получения требования, пишет агентство.
Для этого необходимо направить письмо о несогласии с указанной цифрой или наличием долга в ответ на письмо о том, что по судебному приказу вынесено решение. После этого начнется разбор по существу, то есть судебный процесс, на котором можно доказывать и приводить свои аргументы.
Чернявский отмечает, что ускоренная процедура взыскания долгов является не очень справедливой, поскольку заявление можно написать на кого угодно и на что угодно, приложив два-три документа. По существу его никто не будет рассматривать в суде. А если человек не заявит, что не согласен, то априори с ним согласится.
Комментарии
Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.
а как-же трехлетний срок исковой давности по гражданским делам
Потому что за каждым ЖЭУ или ТСЖ стоит депутат.........................
Да, как насчёт 196гкрф ??
Верховный суд утвердил полное беззаконие. Какой-то мелкий чинушка ошибётся, а человек будет сидеть без средств и бегать по судам доказывать, что он не верблюд.
Просто у министров и депутатов детки подросли. А нефтяные поля и титановые долины ДАВНО имеют своих хозяев. Так что кроме золотой жилы - тарифов ЖКХ- нет ничего!
А слабО написать, наконец, не антинародный закон? Чтобы обманутые плательщики могли снимать деньги со счетов УК? По упрощенной схеме?
Представляю, сколько будет невинных жертв из-за различных глюков информационных систем... Автоплатежи никого не убедили?
"...Вы на что живёте?... На свою зарплату?... Вот и они хотят на Вашу!.." (с) М.Жванецкий
Юристы жэу в судах жить будут
«Астраханские ученые намерены внедрить в рацион россиян лягушачье мясо. Научные исследования лягушатины уже ведутся и, как отмечают специалисты Астраханского государственного технического университета (АГТУ), в перспективе земноводные могут стать не только общедоступной, но и полезной пищей», – пишет в среду, 28 декабря, «Российская газета».
Исследователи АГТУ утверждают, что лягушатина, которая по вкусу и запаху напоминает курятину, гораздо полезнее последней, поскольку показатель насыщенности незаменимыми аминокислотами в ней составляет 120-130 процентов – при том, что уже 100 процентов считается «прекрасным индексом».
вот это самый сильный удар по банковской системе рф будет. от карт начнут массово отказываться.
Так вот оказывается зачем нам банковские карты всучили ...
Когда людям будет нечего есть, они выйдут на улицы.
Кто-то настойчиво хочет это?
NiGHT 29 декабря 2016 г. 09:58 от карт начнут массово отказываться. --- не только от карт, но и от счетов и вкладов вообще. Карта это всего лишь ключ
Ночному. От зарплатных не начнут. Зп налом сейчас нигде не выдают, кроме военных
Только в России, при падении доходов у людей, на всё повышают налоги и цены.
10-09 все идёт к тому, что вклады закроют и инвестирует в доллар. Который будет или в ячейке, или в домашнем сейфе
запрещено заставлять работников заводить банковские карточки, поскольку граждане свободны в заключении договоров, в том числе и договора банковского счета (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Даже если работодатель сам откроет банковские счета и выпустит карты в интересах своих сотрудников (ст. 430, ст. 846 ГК РФ), то последние могут отказаться от прав по таким договорам с банком либо вовсе закрыть счета в любое время (п. 1 ст. 859 ГК РФ).
Класс!!! То есть утверждение одной из сторон решение будет безапеляционным. Если банк, ЖКХ или проч. заявитель утверждает что долг есть, то он взыскивается без разбирательства. Да ребята, приехали.
Ну, тогда в бухгалтерии надо показать эти статьи. А то "нельзя, нельзя"
даже если условия о безналичном способе перечисления зарплаты закреплены в коллективном договоре, работник вправе отказаться от выпуска банковской карты и настоять на получении зарплаты в кассе организации. Если работодатель в таком случае все же решит не производить выплаты через кассу, это будет считаться задержкой зарплаты и повлечет за собой материальную ответственность перед работником (ст. 236 ТК РФ). Так, работодатель обязан будет выплатить денежную компенсацию не ниже одной 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок зарплаты за каждый день задержки.
А что, у нас срок исковой давности уже не три года? По идее, только на основании этого суд по жалобе должен эти исковые отклонять, нет? А так радостно, конечно. Потому что мало кто хранит квитанции за 10 лет, по идее так можно любой долг кому угодно нарисовать.
Казнить надо за это - это раз. Хороший удар по разлагающейся банковской системе - это два. Кто сталкивался с судебной системой, тот знает где больше всего беззакония.
Норма ч. 3 ст. 136 ТК РФ направлена на создание условий для беспрепятственного получения зарплаты удобным для работника способом (определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 № 143-О). Поэтому если сотруднику удобнее получать зарплату наличными, то работодатель не вправе настаивать на ином.
По идее, только на основании этого суд по жалобе должен эти исковые отклонять, нет?
Нет, не должен. Последствия применения срока исковой давности применяются только в том случае, если о них заявляется суду.
Трудовое законодательство не содержит запрета на выплату причитающихся работнику сумм путем перечисления на указанный работником банковский счет, даже если этот счет открыт на имя другого лица.
Следовательно, сотрудник вправе распорядиться своей заработной платой по своему усмотрению, в том числе, попросить бухгалтерию организации перечислить его зарплату третьему лицу (например, своему сыну, другому родственнику или любому другому лицу).
Вообще у нас рядовому гражданину лучше официально ничего не иметь, нигде не "светится", и не дай бог, не связываться с банками.
29.12.2016 10:26 Кока-кольщик Это я знаю. Я о другом. Допустим, тебя таки проинформировали - ты же можешь обратиться в суд и привести этот аргумент при опротестовании судебного приказа?
29.12.2016 10:33 - гость - Все поголовно рядовые граждане не могут ничего не иметь. Все равно квартира будет на кого-то оформлена. Например.
эксперду по юр вопросам пора на пенсию? Федеральном законе Российской Федерации от 2 октября 2007 г. N 229-Ф "Об исполнительном производстве", в Статье 69 о порядке обращения взыскания на имущество должника указано "Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на торговом и (или) клиринговом счетах" с кредиток легко взыскивается задолженность
Если тебя проинформировали, а они ОБЯЗАНЫ это делать, так по шустрому сними все деньги со счета и всё
В стране тотальных неплатежей, кидалова и отсутствия внятного порицания данных действий основной массой людей, иначе и нельзя. Как ещё вас воспитывать прикажете?
Зато крымваш и в Севастополе за ВАШИ деньги красят траву на въезде к нам в город!
Допустим, тебя таки проинформировали - ты же можешь обратиться в суд и привести этот аргумент при опротестовании судебного приказа?
Смотрите, судебный приказ выносится по требованиям, признаваемым должником. Достаточно направить в суд в срок "Не, я не согласен!" - и приказ подлежит отмене. Дальше в порядке искового производства пойдет взыскание. Где можно заявить и о пропуске срока исковой давности, и о том, что на самом деле все платили (если взыскивают долг, которого на самом деле нет).
29.12.2016 11:00 Кока-кольщик Понятно, спасибо!
Палыч 29 декабря 2016 г. 10:17
закрывай и сиди без ЗП специально для тебя никто не будет чековую делать и кассира держать