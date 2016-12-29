Фото Андрея Ишутинова
Новый кольцевой автобусный маршрут №29 запустят в Барнауле, чтобы обеспечить доставку горожан к нагорному медицинскому кластеру.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, схема движения будет выглядеть следующим образом: улица Солнечная Поляна – улица Энтузиастов – улица Попова – проезд Северный Власихинский – улица Лазурная – улица Власихинская – шоссе Ленточный Бор – Южный тракт – Змеиногорский тракт – улица Ляпидевского – улица Тихонова – улица Фомина – улица Кауфмана – Змеиногорский тракт – улица Аванесова – улица Мамонтова – проспект Ленина – проспект Космонавтов – улица 40 лет Октября – улица Петра Сухова – улица Малахова – улица Георгия Исакова – улица Солнечная Поляна.
В мэрии подчеркивают, что данный маршрут даст возможность организовать беспересадочную доставку жителей спальных районов Барнаула в медицинский кластер по объездной дороге, а также улучшить транспортное сообщение между медицинским кластером и центральной частью города.
Конкурс по определению компании-перевозчика, которая зайдет на указанный маршрут, должен состояться в первом квартале 2017 года.
Комментарии
Ну, если уж "кластер", то почему "маршрут"? Мэдсин лоджистик, например. Чтобы только креативным было понятно.
что за "кластер"? Русские слова забыли? аж бесит уже
мне кажется вполне будет востребован, хоть заезд в кластер и смотрится чем то инородным. для жителей спальных районов будет на чем добраться до работы утром. скорее всего такой маршрут и до полномасштабных автобусов дорастет
улица Мамонтова – проспект Ленина – проспект Космонавтов –
Чисто спальный район. А по часовой стрелке ездить будет? Что б с Ленинского на гору?
Один дурак сказал "кластер", зачем все остальные-то повторяют как попугаи? Поток теперь "кластер гопников" будет?
Проездные будут там действовать? А то объявили, что "в автобусах большой и средней вместительности", а на деле только в "больших." Интересуют не электронные, а льготные.
"Городская администрация" старо и скучно. Пусть будет кластер сити-менеджеров. Эффективных, блин.