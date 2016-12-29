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МИД Польши потребовал от РФ записи из кабины самолета Качиньского

, ИА "Амител"
Ведомство потребовало передать Польше неизвестные ранее записи переговоров в кабине лайнера за секунды до крушения

Фото: byappi.ru

Внешнеполитическое ведомство Польши направило России ноту с требованием немедленно передать польской стороне неизвестные республике записи из кабины Ту-154М, который разбился под Смоленском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Уточняется, что нота была направлена во вторник, 27 декабря. МИД Польши просит передать стране фрагменты записей переговоров в кабине президентского самолета за несколько секунд до крушения под Смоленском в 2010 году. Данная просьба, отметило ведомство, связана с заявлением российского президента Владимира Путина 23 декабря. Также МИД снова обратился с просьбой передать Польше обломки воздушного судна.

Агентство пишет, что посольство РФ в Польше назвало безосновательными требования министерства национальной обороны республики предоставить якобы неизвестные Варшаве стенограммы из кабины разбившегося лайнера. Об этом сказано в распространенном в среду заявлении, которое размещено на официальном сайте российского диппредставительства.

В заявлении сказано, что в комментарии насчет "смоленской" авиакатастрофы президент РФ "четко расставил все акценты". В свое время картину крушения восстановил Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и польская Комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Подчеркивается, что данная картина хорошо известна как российской, так и польской стороне. "В частности, не секрет, что одним из злополучных факторов стало присутствие в кабине разбившегося Ту-154М посторонних лиц, которые оказывали давление на пилотов в критический момент", – цитирует агентство заявление.

Посольство отметило, что оснований для утверждения, что у РФ якобы есть новая, ранее не известная запись переговоров из кабины пилотов, нет. Подчеркивается, что есть лишь те записи, которые были в распоряжении МАК и польской Комиссии во время расследования катастрофы. В посольстве напомнили, что расшифровку переговоров пилотов не раз публиковали с польской стороны как официально, так и в СМИ. "Ее легко можно найти в интернете", – добавило посольство, указав, что "речь не идет о чем-то новом".

Также в диппредставительстве отметили, что нет смысла вновь объяснять, почему обломки нужны следователям РФ, пока в России идут следственные действия. Подчеркивается, что важно вновь разъяснить "в первую очередь польской общественности, для которой этот вопрос так чувствителен", что следователям из Польши никогда не ограничивается доступ к этим обломкам. "Они могут в любой момент приехать в Россию и работать с ними", – заверили в посольстве.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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