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Сирию в рамках сделки между РФ, Турцией и Ираном могут разделить на несколько неофициальных зон регионального влияния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что ранее Anadolu сообщало о договоренности между Анкарой и Москвой о распространении режима перемирия на всю территорию Сирии с 00:00 четверга, 29 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не располагает достаточной информацией о договоренностях сторон.

Reuters пишет, что сирийский лидер Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. Затем пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду с семьей гарантируют безопасность после ухода.

Источник, знакомый с позицией РФ, отмечает, что сделка находится в стадии разработки, и ее нужно согласовать с властями Сирии, повстанцами, странами Персидского залива и Соединенными Штатами. Она может позволить создать автономии в рамках федеральной структуры, которую контролирует Асад.

По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, достичь окончательного соглашения будет непросто, однако позиции изменились. Он также отметил, что несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, но отказался называть конкретные имена.