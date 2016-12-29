Фото: youtube.com
Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил жителей Барнаула с наступающим Новым годом.
Видеопоздравление волшебника опубликовано на youtube. Обращась к жителям краевой столицы, Дед Мороз отметил: "Дорогие, любимые мои барнаульцы. Я, российский Дед Мороз, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год — удивительный праздник, когда исполняются самые добрые, самые сокровенные мечты, когда мир вокруг нас наполнен сказкой. И я хочу напомнить, что настоящее волшебство — это доброе отношение друг к другу. Поэтому не упускайте момент сделать приятное, сделать доброе дело для своих родных и близких".
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Напомним, что в конце ноября Дед Мороз из Великого Устюга с двухдневным визитом посетил Барнаул, пообщался с детьми и принял участие в празднике на площади Сахарова.
Комментарии
Главный Дед Мороз России поздравит дорогих россиян 31 декабря в 23:55 местного времени по всем каналам.
На видео какой-то молодой, алкашеватого вида мужик, но никак не Дед Мороз.