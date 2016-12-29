Семейное кафе "Лукошко" не первый год радует жителей нашего города. В преддверии Нового года оно решило сделать подарок барнаульцам и открыть новое заведение в центре.
24 декабря семейное кафе "Лукошко" гостеприимно распахнуло свои двери в центре Барнаула. Это третье заведение данной сети, которое открылось по многочисленным просьбам посетителей. Теперь дети и их родители смогут в центре посетить новые игровые площадки, аналогов которым нет в Барнауле, и весело провести время. Формат заведения не поменялся — это все то же кафе для семейного отдыха, где проводятся праздники и мероприятия для ребятишек. Кухня в кафе сможет удовлетворить как запросы мам и пап, так и маленьких капризуль. В меню можно найти блюда европейской, итальянской и японской кухни, а также вкусные десерты.
Заведение открылось по адресу пр-т Красноармейский, 58 (ТЦ "Первомайский", 4 этаж). Заказать столик и узнать подробности можно по телефонам 251-091, 8 (962) 820 80-20. Страницы в соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram. Сайт: http://trampampark.ru/lukoshko-barnaul
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