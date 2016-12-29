Фото: misanec.ru
Пожар произошел в частном жилом доме в Барнауле в ночь на четверг, 29 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 00:15. Ликвидировать пожар удалось к 00:34.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 22 человек и восьми единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 12 человек личного состава и пяти единиц техники", – добавляют в спасательном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
В Барнауле же, ведь написано. Остальное секрет МЧС.